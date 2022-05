2022年05月18日 13時05分 メモ

DeepMindが人間レベルにかなり近づいたAI「Gato」を構築、ゲームプレイ・チャット・ロボットアーム操作などが可能



囲碁世界チャンピオンを負かし引退に追い込んだ囲碁AI「AlphaGo」などで知られるDeepMindが、テキスト出力の領域を超えた単一の汎化エージェントだという「Gato」を構築しました。Gatoは文脈に基づき、テキストを出力するか、関節を動かすか、あるいはボタンを押下するかといった動作を決定できるとのことです。



DeepMindでGatoのプロジェクトに携わるスコット・リード氏はニュースサイト・TechCrunchに対し、「現在あるほとんどのAIシステムは、一度に1つのタスクや狭いドメインで動作しています。しかし、Gatoの重要なところは主に、単一モデルのエージェントがロボット制御や画像への説明付与、チャットなど、何百ものまったく異なるタスクを実行できるところです」と意義を語っています。



DeepMindによると、Gatoは画像を分析して説明文をつけたり、対話したり、ロボットアームを制御してブロックを積み上げたり、Atariのゲームをプレイしたりと、604のタスクをこなせるようにトレーニングされているとのこと。





なお、ニュースサイトのTheNextWebはGatoを「これまでで最も印象的なオールインワンの機械学習キット」と表現し、「Gatoは人間のように物事を考える汎用人工知能(AGI)とは異なります。人間が汎用人工知能を達成することはないのではないかと、私を不安にさせます」と意見を表明。



これに対して、DeepMindのリサーチディレクターであるNando de Freitas氏は「今は規模がすべてです!ゲームは終わりました!これらのモデルをより大きく、より安全に、計算効率を高め、サンプリングを高速化し、よりスマートなメモリで、より多くのモダリティ、革新的なデータ、オン/オフラインで、これらのスケーリングの課題を解決することが、汎用人工知能を実現することになるのです」と反論しています。



