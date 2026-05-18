2026年05月18日 20時21分 ゲーム

かつて「ゲームが社会的リスク」だったベトナムがゲーム大国に躍進しダウンロード数は世界第2位に



2026年5月にベトナムのホーチミン市で開催されたイベント『Vietnam GameVerse 2026』で、ベトナムのモバイルゲームダウンロード数が中国に次ぐ世界第2位だったことが明らかになりました。ベトナムはかつてゲームを厳しく制限していたこともある国ですが、今や国を挙げてゲームに力を注いでいます。



Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026

https://vnexpress.net/the-thao/gameverse



Hàng nghìn người xếp hàng dự Vietnam GameVerse 2026 - Báo VnExpress Thể thao

https://vnexpress.net/hang-nghin-nguoi-xep-hang-du-vietnam-gameverse-2026-5071444.html



Khai mạc Ngày hội Game Việt Nam 2026

https://bvhttdl.gov.vn/khai-mac-ngay-hoi-game-viet-nam-2026.htm



Why Vietnam Is Betting on Video Games to Grow Its Economy - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-15/why-vietnam-is-betting-on-video-games-to-grow-its-economy



2026年5月8日・9日にホーチミン市のサイゴン展示コンベンションセンターで開催された『Vietnam GameVerse 2026』は、世界25カ国から3万5000人が参加しました。初めてASEAN11カ国のeスポーツチームが集結したトーナメントも開催され、「もはや国内のお祭りではなく、国際的に影響力のあるイベントになった」と報じられています。ラジオ・テレビ・電子情報局のレ・クアン・トゥ・ゾー局長は「私たちはこの4年間、燃えるような夢を見てきました。それはGameVerseを世界のゲーム業界の目的地となるような国際的イベントに育て上げることです。ついに今日、その夢が実現しました」とあいさつしました。



Ngành game Việt nắm thời cơ bứt tốc ra thế giới

https://vnexpress.net/nganh-game-viet-nam-thoi-co-but-toc-ra-the-gioi-5075005.html





Cục trưởng Lê Quang Tự Do: 'Game Việt ở thời điểm trăm năm có một' - Báo VnExpress Thể thao

https://vnexpress.net/nha-lam-game-viet-ban-chuyen-khai-pha-noi-luc-tan-dung-ngoai-luc-5071171-tong-thuat.html



プレゼンテーションにはベトナムのゲームコミュニティを支えているGameGeekのヴ・ミン・ハンCEOも登壇。2025年のモバイルゲームダウンロード数は49億回で、中国に次ぐ第2位だったことを明らかにしました。ハン氏によると、ベトナムでは主にハノイとホーチミンに210のアクティブなゲームスタジオがあり、「ハイブリッド」「カジュアル」「パズル」のジャンルで2万7000以上のゲームがリリースされているとのこと。





また、Google Playで東南アジア・オーストラリア・ニュージーランドを担当するジュゼッペ・スタソラ氏も、ベトナムでは2025年にゲームとアプリのダウンロード数合計が85億に達し、2024年と比べて39％増加していると報告しました。パブリッシャーの収益は69％の増加で、ベトナムのゲーム市場が「成熟段階」に入りつつあることを示しているそうです。なお収益だけでなく、ゲーム業界は50万人以上の雇用を創出していることも報告されています。



ベトナムは1960年代から70年代にかけて行われた「ベトナム戦争」を経た南北統一後、社会主義国家としてゲームを「社会的リスク」と断じ警告を発していたこともありますが、1986年から経済再建を目的とした「ドイモイ政策」で開放・改革路線に転進しました。



きらぼし銀行のレポートによると、1994年にアメリカのゲーム禁輸措置が解除されたことでベトナムのゲームの歴史が始まったとのこと。2000年以降はネット回線の普及でPCゲームが広がり、2015年以降はスマートフォンによるアプリゲームが主流になっているそうです。60歳以下の人口が6割と多いこともあって、ベトナムではゲームは身近な存在となっています。



第42回「ベトナムのゲーム事情について」 – Kiraboshi Business Consulting Vietnam

https://kiraboshi-bc.com.vn/topics/address/第42回「ベトナムのゲーム事情について」/



政府も、ゲームを「文化産業分野の1つ」と述べ、国際イベント開催の促進や、国内ブランド構築の後押しをしています。



Game Việt: từ định kiến xã hội đến được chú trọng trong công nghiệp văn hoá

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/game-viet-tu-dinh-kien-xa-hoi-den-duoc-chu-trong-trong-cong-nghiep-van-hoa/119277



しかし、ゲーム産業を文化産業分野として発展させていくには、まだまだ中国からの輸入ゲームが多くベトナムでリリースされる割合が少ないことが課題として挙げられています。また、ベトナムのスタジオの中には世界的に有名なゲームを制作し、数億ドル(数百億円)を売り上げる会社もあるのですが、税金政策などの事情から、拠点はシンガポールに置いているというケースがあるとのこと。



このため、ゲームに対する偏見の払拭や、ベトナム国内でのゲーム制作を促進するような柔軟な政策の策定が求められていると、ラジオ・テレビ・電子情報局は述べています。

