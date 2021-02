2021年02月17日 13時00分 ハードウェア

Amazonがインド初の電子機器製造ラインを設立、「インド製Fire TV Stick」が2021年内に登場



Amazonがインドで初めて電子機器の生産を始めると発表しました。Amazonの決定はインド政府が掲げる「自立経済圏」構想に応えるものであり、インド政府はAmazonの雇用創出を歓迎しています。



Amazon announces first device manufacturing line in India; About Amazon India

https://blog.aboutamazon.in/our-business/amazon-announces-first-device-manufacturing-line-in-india



Amazon is opening its first manufacturing line in India to produce Fire TV devices - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/16/22286059/amazon-fire-tv-india-manufacturing-line-partner-foxconn



Amazon India: Amazon is setting up its first device manufacturing line in India - The Economic Times

https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/amazon-is-setting-up-its-first-device-manufacturing-line-in-india/articleshow/80980748.cms



Fire TV Sticks will be the first Amazon device made in India | AFTVnews

https://www.aftvnews.com/fire-tv-sticks-will-be-the-first-amazon-device-made-in-india/



ナレンドラ・モディ政権は2020年、経済政策の中核を成す概念として「Aatmanirbhar Bharat(自立したインド)」という構想を掲げました。この構想は、国と国民をあらゆる意味で独立・自立させるというもので、経済・インフラストラクチャー・技術主導型システム・活気ある人口統計学・需要を改革の5本柱とし、農業サプライチェーン改革や税制の合理化、法律の明快化などの大胆な改革を推し進めました。



この構想に応える形で、Amazonはインド初となる自社製デバイス製造ラインを設立すると2021年2月16日に発表しました。製造自体は世界最大の電子機器生産グループである台湾のFoxconnに委託し、Foxconn傘下であるCloud Network Technologyのチェンナイ工場に製造ラインを確保して、Fire TV Stickの2021年内の出荷を目指します。





今回の発表に際して、アマゾンのインド法人トップであるAmit Agarwal氏は「Amazonはインド政府と提携し、Aatmanirbhar Bharat(自立したインド)推進に協力します。10億ドル(約1060億円)を投資して、計1000万人を雇用する中小企業をデジタル化し、インド企業が世界的な販路を得られるよう支援し、2025年までに累計出荷額100億ドル(約1兆600億円)・100万人の雇用創出を約束します」とコメント。インドのRavi Shankar Prasad電子・情報技術相は「インドは魅力的な投資先であり、電子およびIT機器業界においてグローバルサプライチェーンの主要プレーヤーになり得る存在です。国内の生産能力を強化し、雇用を創出するAmazonの決定を歓迎します」と述べました。