2026年05月18日 21時00分 ネットサービス

Google検索公式による「生成型AI機能向けにウェブサイトを最適化する方法」



生成AIの台頭により、ユーザーの情報検索方法は大きく変化しつつあり、これに伴い検索エンジンのGoogle検索もアップグレードされています。こういった状況で「Google検索における生成型AI機能向けにウェブサイトを最適化する方法」をGoogleが解説しました。



A new resource for optimizing for generative AI in Google Search | Google Search Central Blog | Google for Developers

https://developers.google.com/search/blog/2026/05/a-new-resource-for-optimizing



Google's Guide to Optimizing for Generative AI Features on Google Search | Google Search Central | Documentation | Google for Developers

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide



そもそも生成AIの台頭により、AIを用いて情報を検索するケースが増えている現代において、検索エンジン最適化(SEO)は必要なのでしょうか。これについて、Googleは「答えはイエスです！Google検索における生成型AI機能は、当社のコアとなる検索ランキングおよび品質システムに基づいているため、SEOのベストプラクティスは引き続き有効です」と説明しています。



生成型AI検索エクスペリエンスとGoogle検索全体の両方でウェブサイトの可視性を向上させるために必要な要素は、以下の3点です。



◆視聴者にとって価値のある、ありきたりではないコンテンツを作成する

「人々がユニークで魅力的で役に立つと感じるコンテンツを作成することは、このガイドで紹介されている他のどの提案よりも、長期的に見て生成型AI検索におけるウェブサイトの存在感に大きな影響を与えるでしょう」とGoogleは説明しています。「ユニークで価値のある良質なコンテンツ」の意味は人によって異なるものの、一般的には以下のような共通の特徴があります。



・独自の視点を提供する。

・役立ち、信頼でき、読者を第一に考えた、ありきたりではないコンテンツを作成する。

・読者の理解を助けるようにコンテンツを整理する。

・高品質な画像と動画を追加する。

・ユーザーが何を求めているかに焦点を当て、やり過ぎないようにする。

・コンテンツ作成にAI生成ツールを使用する場合は作成したコンテンツがGoogle検索の基本事項およびスパムポリシーを満たしていることを確認する。





◆明確な技術構造を構築・維持する

Google検索がページを見つけて処理する方法は、AIシステムがデータにアクセスする方法の中核を成すものです。既存のすべてのテクニカルSEOのベストプラクティスは引き続き有効で、具体的な事例は以下の通り。



・検索の技術要件を満たす。

・クロールに関するベストプラクティスに従う。

・セマンティックHTMLに関しては、完璧なコードにこだわるのではなく、人間の読みやすさに重点を置く。

・JavaScriptを使用している場合は、JavaScript SEOのベストプラクティスに従う。

・サイトにアクセスしたユーザーに快適なページ体験を提供する。

・重複コンテンツを減らす。





◆地域ビジネスとeコマースの詳細を最適化する

適切な場合、AIによる自動応答には商品リスト・商品情報・地域ビジネスに関する情報が含まれることがあります。Merchant CenterやGoogleビジネスプロフィールなどの製品を利用することで、AI応答とその他のGoogle検索結果の両方で、商品やサービスの表示順位を上げることが可能です。





逆に、「生成型AI検索のためにやる必要がないこと」についてもGoogleは説明しており、具体的には「LLMS.txtファイルやその他の特別なマークアップ」「コンテンツのチャンキング」「AIシステム専用にコンテンツを書き直す必要なし」「偽の言及を探す」「構造化データへの過度なこだわり」などが挙げられています。



さらに、「ウェブサイトの作業を続けるにあたって、多くのコンテンツ(AI生成コンテンツを含む)は、SEO対策を一切行わなくてもGoogle検索で上位表示されることを覚えておいてください。また、Google検索で成功するために、このガイドに記載されているすべてを実行する必要はありません」とも説明しています。

