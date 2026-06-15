2026年06月15日 07時00分 ネットサービス

検索エンジンに「AIによる概要」が表示される状況で自社のウェブサイトを見てもらいやすくする方法とは？



近年は検索エンジン各社がAIを導入しており、検索結果画面に「AIによる概要」が表示されたり、AIとチャットして情報を探すことが当たり前になったりしています。そんな状況下で、自社のウェブサイトがAIによる概要やAIの回答に表示されやすくするための4つのポイントについて、ホスティングブログサービスの「WordPress.com」を提供するAutomatticがまとめています。



How to Make Your Website More Discoverable by AI | WordPress.com

https://wordpress.com/blog/2026/06/11/ai-discovery/



2026年の調査ではトレンドになったワードでGoogle検索をした場合の13.7％、質問形式のワードで検索した場合の64.7％でAIによる概要が表示されることが報告されており、AIによる概要だけを見てその下のホームページは見ないというユーザーも増えています。



AIをビジネスの新たな成長チャネルとして活用するためには、AIによる概要に引用されるウェブサイトがどうやって選ばれているのかを把握し、それに合わせたウェブサイト運営をしていくことが重要です。



Automatticは、SNSのプロフィールや動画チャンネル、ニュースレターといった複数のプラットフォームに情報が分散していると、特定の会社や人物についてAIが明確なイメージを構築しにくいと指摘。そのため、伝えたいメッセージやユーザーとの関係性を自分でコントロールできる自分自身のウェブサイトを持つことで、AIツールに選ばれやすくなると主張しています。





AIツールに選ばれやすいウェブサイトを作るためのヒントとして、Automatticは以下の4つを挙げています。



◆1：誰を助けるのかを明確にする

ウェブサイトを作成する際は、訪問者が「運営主が何をしているのか」「誰を対象としているのか」「どのような問題を解決しているのか」「自分は次に何をすればいいのか」を把握できる作りにすることが重要です。これらの点が明確だと、AIツールがウェブサイトを分類・解釈する際にも役立つそうです。



そのため、ホームページの最初に曖昧なマーケティング用語を多用するのは避け、「私たちは顧客が『A』という成果を達成できるよう、『B』というサービスを通じて支援します」といったシンプルな枠組みを提示することが好ましいとのこと。そこから主要サービス・製品・顧客層・ユースケースごとに専用ページを設け、自分の専門知識をわかりやすく伝えるべきだとAutomatticはアドバイスしました。



◆2：顧客の質問に役立つ回答を載せる

人々はAIツールに対し、「複数の選択肢を比較する」「商品価格を調べる」「避けるべき間違い」「次にするべき行動」などについて質問します。AIによる概要は特に検索形式のワードに応じて表示されやすいため、ウェブサイトにこれらの質問に対する有益な回答を掲載していると、AIツールに選ばれやすくなるとのこと。



ビジネスの現場でも、見込み客がデザイナーに対してウェブサイトのリニューアル準備について尋ねたり、会計士に対して新規事業の税務上の注意について尋ねたり、コンサルタントに対して一般的な業務上の課題の解決策について尋ねたりすることは一般的です。これらの質問に回答するタイプのブログは、自社のサービスページや製品ページに自然にリンクさせやすく、AIツールが運営主の専門知識の全体像を把握するのに役立ちます。





◆3：目に見える信頼のシグナルを示す

AIツールに選ばれるウェブサイトになるには、コンテンツの背後に実在の人間やチーム、または組織が存在することを明確にするべきだとのこと。信頼性を示すシグナルには「詳細な概要ページ」「明確な連絡先情報」「著者または運営者の詳細情報」「顧客の声や体験談」「ケーススタディやポートフォリオの例」「期限付きコンテンツに関する明確な日付」「透明性の高いサービス・製品・価格情報」などがあります。



Automatticは、「企業規模の権威を示すシグナルは必要ありません。ほとんどの小規模チームや個人ウェブサイトの運営者は、専門知識と正当性を証明するのに十分な証拠があれば十分です」と述べています。



◆4：すべてを1つにまとめる

AIによる概要に必ず選ばれるような方法はないものの、まずはウェブサイトをわかりやすくすることが大事です。クローラーがアクセス可能なウェブサイトにホームページや会社概要ページ、サービスや製品に関するページ、顧客からのよくある質問、事業内容、顧客が信頼すべき理由などをまとめて掲載することがオススメだそうです。



Automatticは、「ユーザーがサイト内をスムーズに移動できるようにする構造は、AI検索最適化にも役立ちます」「より重要な点は、 ウェブサイトが完全で信頼できる情報源であると感じられるとき、ウェブサイトの発見性が向上するということです。薄っぺらいホームページでも、散在するソーシャルメディアの投稿でも、脈絡のない更新情報の寄せ集めでもありません。あなたの仕事内容を明確に説明し、あなたと共に成長していく、真の拠点となるサイトが必要です」と述べました。

