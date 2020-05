Googleとフードデリバリーサービスが「広告」を使って地元のレストランから顧客を奪っているとの指摘

オンラインや電話でレストランやファストフード店の料理を注文すると、自宅までドライバーが料理を運んできてくれるフードデリバリーサービスは、家から出ずに食事を済ませたい人々にとって非常に便利なものです。しかし、 ミシガン州 の ランシング という都市で小さなレストランのオーナーを務めているTravis Stolikerさんは、「Googleと Grubhub や DoorDash などのフードデリバリーサービスが地元の小さなレストランに大きな損害を与えている」と主張しています。 How Google, DoorDash, & Grubhub Conspire To Screw Local Restaurants | Saddleback BBQ https://www.saddlebackbbq.com/how-google-doordash-grubhub-conspire-screw-local-restaurants ランシングで「Saddleback BBQ」というバーベキューレストランを経営しているStolikerさんは、「レストラン経営が難しいことは多くの人が知っていますが、世界最大級の2つの企業があなたの顧客を盗もうと陰謀を企てている場合、レストラン経営はより困難になります」と主張。Googleと大手フードデリバリーサービスが地元のレストランから顧客を奪っている方法について、Saddleback BBQが直面している例を挙げて解説しています。

・関連記事

便利なフードデリバリーサービスの裏でレストラン側が泣いているという証言 - GIGAZINE



口コミサイトに掲載された電話番号が「予約に応じて手数料を中抜きする」専用の番号にすり替えられていた - GIGAZINE



「偽の公式サイト」を勝手に作成して手数料を中抜きしていた注文・宅配仲介サービスが現る - GIGAZINE



Uber Eatsなどの食事配達サービスは今や人々が生きる上で必要不可欠な仕事になったとの指摘、「正規労働者として認めるべき」との声も - GIGAZINE



インターネットを通じて単発の仕事を請け負う「ギグ・エコノミー」の労働者は孤独で無力だと感じている - GIGAZINE



Uberなどの「インターネットで仕事を請け負うビジネス」を規制する法案が可決 - GIGAZINE



2020年05月18日 21時00分00秒 in ネットサービス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.