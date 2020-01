便利な出前代行サービスの裏でレストラン側が泣いているという証言

・関連記事

口コミサイトに掲載された電話番号が「予約に応じて手数料を中抜きする」専用の番号にすり替えられていた - GIGAZINE



「偽の公式サイト」を勝手に作成して手数料を中抜きしていた注文・宅配仲介サービスが現る - GIGAZINE



トラック運転手が「インターネットで仕事を請け負うビジネスを規制する新法」に対する訴訟を起こす - GIGAZINE



インターネットを通じて単発の仕事を請け負う「ギグ・エコノミー」の労働者は孤独で無力だと感じている - GIGAZINE



Uberなどの「インターネットで仕事を請け負うビジネス」を規制する法案が可決 - GIGAZINE



ドミノ・ピザがロボットによるピザ配達を2017年夏からヨーロッパでスタート - GIGAZINE



いろいろあったグルーポンが消滅せずに生き残れている理由とは? - GIGAZINE

2020年01月21日 15時00分00秒 in ネットサービス, 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.