2025年07月25日 22時00分

伝統的なSEO対策はすでに死滅しており「AIの要約対策」が急務だとの指摘、一体どのようにすれば良いのか?



ウェブサイトの情報をAIがまとめて要約するAI検索機能が登場したことで、ウェブサイトのクリック数が激減してしまうことが懸念されています。これにより、ウェブサイトを検索結果の上位に表示させるために必要とされる従来の「SEO対策対策」が意味をなさず、AIによる概要へ情報源として掲載されることこそが大切ではないかとの意見が出ています。



SEO対策やB2Bネットワーク構築を支援する企業のLeadSpotは、自社の調査結果を公表し、「AI検索において、伝統的なSEOはすでに死滅している」と表現しました。





LeadSpotいわく、AIは従来の検索エンジンとは全く別のルールで動いており、SEOで重要視される被リンク数などは特に影響がないとのこと。AIが重要視していると思われるのは、「ブランド名の言及率の高さ」「コンテンツの質と読みやすさ(引用しやすさ)」「検索におけるユーザーの人気度」という3つの要素でした。



簡単に言うと、多くのウェブサイトで言及されているブランド名や、一つのコンテンツに対して深掘りしている文章、あるいはユーザーから多く検索されているコンテンツがAIに引用されやすく、自社ブランドを展開しているコンテンツであれば結果的にそのブランドへのアクセス数が多くなるということだそうです。



例えば、AIの回答に頻繁に表示されたブランド名は60日間で検索数が平均28%増加していました。これは、AIが提示したソースを人間がクリックするかどうかにかかわらず、「人間にブランド名を認知させている」という点が影響を与えたものでした。





人間はAIの登場で検索パターンを変化させています。LeadSpotが確認した新たな検索パターンは、「AIに検索を代行させた人間は、AIが提示した要約を見て、その要約に含まれていたブランド名を自分で直接検索する」というものでした。こうした点から、LeadSpotは「とにかくAIにブランド名を出してもらうことが重要」だと指摘しています。



その方法は以下の通りです。



◆Q&A形式のコンテンツを作成する

AI検索ツールのベースとなる大規模言語モデル(LLM)は質問に答えるコンテンツを好みます。「What is…(これは何?)」「How to…(どうやるの?)」「Why does…(なぜ?)」などの見出しを付けると良いとLeadSpotは指摘しています。



◆一貫した公式のブランド名を使用する

LLMは反復を通じてブランドや関連性を「学習」するため、すべてのプラットフォームで一貫した表現を使用することが重要です。



◆多様な信頼できるチャンネルで配信する

テクノロジーブログ、研究ポータル、ニュースレターなど、多様なチャンネルで配信されたコンテンツがAIに引用されやすかったことから、配信経路の多様化が必要だとLeadSpotは指摘。



このほか、「H1」「H2」のような見出しタグを使って構造化し、AIに理解させやすくすること、投稿の冒頭に要約を含む段落を挿入すること、ユーザーの質問を基にFAQセクションを作成すること、価値の高いドメインへのコンテンツを配信すること、robots.txtでAIのクロールをブロックしないことなどが挙げられました。



例えば、1万語以上を使い1200の文章で記したニッチな旅行体験記は、3500語と550の文章で記した同じような旅行体験記と比べてAIからの引用数が20倍以上多くなりました。





これらの点を踏まえ、LeadSpotは「SEO(検索エンジン最適化)」でも、新しく提唱されている「GEO(生成AIエンジン最適化)」でもなく、「LLM SEO(大規模言語モデルエンジン最適化)」こそが、今後のユーザーとコンテンツ配信者の行動を左右するものだと主張しました。