写真合成技術の「HDR」と映像記録および表示技術の「HDR」はまったく意味が違う

テレビやディスプレイの中には「HDR」への対応をアピールするものが多くあります。また、カメラアプリや画像編集アプリなどにも「HDR」という機能が搭載されていることがあります。これらの「HDR」というフレーズは異なるものを指しており、混乱を招くこともあります。 What is HDR, anyway? https://www.lux.camera/what-is-hdr/ 「HDR」というフレーズは「写真合成技術の『HDR』」と「映像記録および表示技術の『HDR』」という2種類の意味で広く使われています。それぞれの概要は以下のとおり。 ◆写真合成技術の「HDR」 人間の目は「太陽に照らされた明るい場所と何かの影になった暗い場所」のような明暗差の激しい場所でも全体を視認することができます。しかし、カメラは明暗差の激しい場所の記録が苦手で、「明るい部分が白飛びする」とか「暗い部分が黒つぶれする」といった問題が発生します。 例えば、「机に置いたiPhone」をカメラで撮影してみます。iPhoneのディスプレイを消灯している際は明暗差が激しくないため、問題なく全体を鮮明に記録出来ています。

2025年05月18日 20時17分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

