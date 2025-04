考えることは重要だが「考えすぎる」ことは問題

計画を立てたりプランを修正したり、結果を分析して反省したりといった考えるプロセスは、日常でもビジネスシーンでも重要です。しかし、「考えすぎる」ことは逆にさまざまな問題が生じると、メンタルヘルスカウンセラーのレオン・ガーバー氏が指摘しています。 Overthinking Isn't as Helpful as You Think | Psychology Today https://www.psychologytoday.com/us/blog/perfectionism/202504/overthinking-isnt-as-helpful-as-you-think

・関連記事

「空想」をして心を安らげることの利点と危険性とは? - GIGAZINE



空想中毒は独立した精神障害かもしれないという研究結果 - GIGAZINE



「最悪の事態」を考えてしまうのを避ける4つの方法とは? - GIGAZINE



「ポジティブシンキング」じゃなくてもOK?怒りや後悔などネガティブな気持ちにも意外なメリットがあると専門家 - GIGAZINE



夜型人間がうつ病リスクを下げるには「マインドフルネス」が有効な可能性 - GIGAZINE

2025年04月24日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Thinking is important, but 'overthinking….