「声が低い人は男女共に浮気する可能性が高い」という研究結果



恋愛関係においては容姿だけでなく「声」も重要な要素となっており、「男性の低い声が好き」という女性が多いという調査結果もあります。ところが、コペンハーゲン大学やゲッティンゲン大学の研究チームは、「声が低い男女はパートナーを裏切って浮気する可能性が高い」との研究結果を発表しました。



人間は相手の声の高さに基づいてさまざまな社会的判断を下しており、一例としては「低い声の男性は魅力的だが、女性の低い声は魅力的ではない」といった判断が下される傾向があります。声の高さは相手の身体的な特徴を反映することも知られており、一般的に声が低いほど背が高く、男性ホルモンであるテストステロンのレベルが高いとのこと。



また、興味深いことに声の高さは恋愛関係における誠実さを知る手がかりにも使われており、過去の研究では「女性は声が低い男性を魅力的だと感じるものの、同時に浮気をする可能性が高いとも感じる」ことが判明しています。





そこで、コペンハーゲン大学の心理学者であるChristoph Schild氏らの研究チームは、声の高さが実際に恋人を裏切る行為と関連しているのかどうかを調べるため、過去の研究で用いられた3つのデータセットでメタアナリシスを行いました。データセットの被験者は男性が315人、女性が550人の合計865人であり、複数の音声録音と「過去に浮気をしたかどうか」という質問への回答が含まれていたそうです。



研究チームはそれぞれのデータセットに含まれている音声を再分析し、平均的な声の低さを測定して浮気行為との関連を調査しました。3つのデータセットを合わせて再分析した結果、「声が低い男性と女性は過去に浮気していた割合が有意に高い」との結果が得られたとのこと。男性について声の高さと浮気行為の関連を調査した研究は過去にもありましたが、女性の声の高さが浮気行為と関連していると示した研究はこれが初めてだそうです。なお、声の高さの上限と下限や、音程の変動は浮気行為の予測因子にならなかったと研究チームは述べています。





Schild氏が以前に主導した研究では、「女性は男性の声の高さに基づいて、男性がどれほど浮気をするかが予測できる」ことが明らかになっています。これは、声の高さが不誠実なパートナーと関係を結ぶことの損失を避けるための手がかりとして、女性に用いられている可能性を示唆しているとのこと。



声が低い男性ほど浮気をしやすい傾向を発見した過去の研究では、「男性において声の低さは魅力につながるため、声が低い男性は性的パートナーの数が多くなって浮気をする可能性がある」といった推測が行われていました。男女共に声の高さが浮気と関連していることが示された今回の研究では、「声が低い」といった男性的な特徴が男女の両方で性的パートナーの増加につながっている可能性が示唆されています。研究チームは今回の発見を再現し、声の高さと浮気との関連を説明する追加の理由を見つけるために、さらなる研究が必要だと述べました。