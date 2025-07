貨幣博物館にある「100万ドルが詰まった箱」には155万ドル以上詰まっているとの指摘、実際に数えて判明

アメリカにあるシカゴ連邦準備銀行の貨幣博物館には、立方体のケースの中に1ドル札を100万枚詰め込んだという展示物が置かれています。果たして本当に100万ドルも詰め込まれているのか、ソフトウェアエンジニアのカルバン・リャン氏が実際に数えました。 The Fed says this is a cube of $1 million. They're off by half a million. - Calvin Liang https://calvin.sh/blog/fed-lie/

