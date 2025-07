自己免疫疾患はなぜ起きてしまうのか？そして何が起きるのか？

・関連記事

指定難病の「全身性エリテマトーデス」の原因と治療法が研究によって判明か - GIGAZINE



「悪夢」や「白昼夢」が自己免疫疾患の早期兆候かもしれないという研究結果 - GIGAZINE



2025年に新しく認定された「5型糖尿病」とは? - GIGAZINE



人間の体内で毒にも薬にもなる謎のウイルス「バクテリオファージ」とは? - GIGAZINE



iPS細胞の移植で1型糖尿病の患者の体がインスリンを作れるようになる世界初の成果 - GIGAZINE

2025年07月02日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Why do autoimmune diseases occur? And wh….