2026年07月02日 17時00分 試食

「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」の麻辣レベルを実食レビュー



ピリピリした辛さの「辣」とシビれる辛さの「麻」を楽しめるカップ麺「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」が2026年6月29日に登場しました。日本における四川料理の草分け的存在である四川飯店の監修で豆板醤や甜麺醤などの材料を使った本気(マジ)中華に仕上げているとのこと。どんな味がするのか気になったので実際に買って食べてみました。



「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」(6月29日発売) | 明星食品

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スーパーマーケットのカップ麺コーナーで汁なし四川麻辣麺を発見。





3個買ってきました。





辛さレベルは5段階中の「3」です。





原材料をチェック。ソースには「豚脂」「みそ」「香味油」「甜麺醤」「ポーク調味料」「しょうゆ」「しょうゆもろみ」「ビーフエキス」「豆板醤」「香辛料」などが含まれています。





1食当たりのカロリーは481gで、食塩相当量は5.3gです。





容器の中にはかやく、後入れ液体ソース、ふりかけが入っていました。





麺は細めのノンフライ麺。





調理開始。まずかやくを投入。





熱湯を注いでフタの上で後入れ液体ソースを温めつつ4分待ちます。





4分経過したら熱湯を捨てます。





後入れ液体ソースを投入。





よく混ぜます。





最後にふりかけをかけたら完成。





完成した汁なし四川麻辣麺の見た目はこんな感じ。





辛さは「食欲を刺激するピリ辛」といった感じ。激辛ではないのでほとんどの人が楽しめそうです。ただ、ピリピリ辛い「辣」はよく分かるのですが、シビれる辛さの「麻」は弱めです。最近流行している麻辣湯だと「舌がシビれて味が分からなくなり、水が異様に冷たく感じる」というほどの「麻」があるわけですが、この汁なし四川麻辣麺は「花椒の風味を感じるな～」という程度でシビれは皆無でした。それでもモチモチの麺とピリ辛ソースの相性は抜群で、甜麺醤や花椒の風味で四川料理っぽい雰囲気は十分に出ています。





「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」の希望小売価格は税別358円。Amazon.co.jpでは12個セットを税込4464円(1個当たり372円)で入手できます。



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