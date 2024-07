高速メモリカードCFexpressには「認定詐称品」が存在していた

・関連記事

ソニーが最先端技術を詰め込んだミラーレス一眼カメラ「α1」を触ってみた - GIGAZINE



毎秒120枚連写可能なグローバルシャッター式フルサイズミラーレス一眼「α9 III」の外観やシャッター音を細かくチェックしてみた - GIGAZINE



ニコンのミラーレスカメラの新フラッグシップ「Nikon Z 9」フォトレビュー - GIGAZINE



Panasonicの一眼カメラ「GH6」で撮影した動画&写真まとめ - GIGAZINE



Lマウント対応で6K映像を撮影できるシネマカメラ「Blackmagic Cinema Camera 6K」フォトレビュー - GIGAZINE



2024年07月10日 17時39分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.