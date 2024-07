AIでクラスメイトのヌード画像を作成・共有した15人の生徒らに1年間の保護観察処分が言い渡される

生成AIの発達により、AIで作成された偽画像である ディープフェイク でヌード画像(ディープフェイクポルノ)を生成することが容易になっており、すでに世界各国でディープフェイクポルノによる嫌がらせが 社会問題化 しています。スペインで発生した事件では、クラスメイトのディープフェイクポルノを生成・共有したとして起訴された15人の生徒らに対し、1年間の保護観察処分の判決が下されました。 Spain sentences 15 schoolchildren over AI-generated naked images | Spain | The Guardian https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/09/spain-sentences-15-school-children-over-ai-generated-naked-images

2024年07月10日 16時36分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

