13歳と14歳の中学生が「同級生のディープフェイクヌード画像を生成・共有した」として起訴される

Beverly Hills school district expels 8th graders involved in fake nude scandal - Los Angeles Times https://www.latimes.com/california/story/2024-03-07/beverly-hills-school-district-expels-8th-graders-involved-in-fake-nude-scandal Beverly Hills school expels students over deepfake nude photos https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/beverly-hills-school-expels-students-deepfake-nude-photos-rcna142480 2023年12月、フロリダ州の ウェストチェスター にある中学校に通う2人の男子生徒が、AIソフトウェアを悪用して同級生のヌード画像を生成したとして警察の捜査を受けていることが 報じられました 。匿名を条件に証言した被害者のひとりは、「私の顔が同意なしに使われました。暴力的で、利用されていると感じます」とコメントしています。 中学生らが通う学校は2人を10日間の停学処分にしましたが、被害者のひとりの母親であるナディア・カーン・ロバーツさんは停学処分だけでは不十分だと主張。「私たちは、この少年たちを退学させたいのです。娘たちは、AIヌード生成アプリで自分の画像を非常に不適切な方法で使用した少年たちと、同じ廊下を歩くことを快く思っていません」と述べていました。

近年は生成AIを用いて作られた「実在する人物のディープフェイクヌード画像」が問題となっており、有名人だけでなく一般の女性や未成年の少女も被害に遭っています。そんな中、アメリカのフロリダ州に住む13歳と14歳の中学生が、「同級生のディープフェイクヌード画像を生成・共有した」として第3級重罪で起訴されたことが判明しました。 Florida teens arrested for creating ‘deepfake’ AI nude images of classmates - The Verge https://www.theverge.com/2024/3/8/24094633/deepfake-ai-explicit-images-florida-teenagers-arrested

