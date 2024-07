「GitHub Copilotがコードを違法にコピーしている」と主張する開発者による訴訟の大部分を裁判所が棄却

GitHubが提供しているプログラミング支援AIの「 GitHub Copilot 」が、GitHub上のコードを違法にコピーしているとして、開発者から訴訟を提起されました。しかし、担当判事は22件の申し立てのうち、20件を棄却しています。 Judge dismisses DMCA copyright claim in GitHub Copilot suit • The Register https://www.theregister.com/2024/07/08/github_copilot_dmca/

2024年07月10日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

