2024年04月17日 13時00分 メモ

同意なしの性的なディープフェイク画像作成を禁止する法案がイギリスで提出される、作成者に画像共有の意図があるかどうかは関係なし



イギリス政府が「性的に露骨なディープフェイクを作成した卑劣な人々は、2024年4月16日に政府によって発表された新しい法律に基づいて訴追されることになる」と発表しました。当該法律は修正案を通じて導入される予定で、作成者に共有の意図がなかったとしても、刑事罰の対象になります。



Government cracks down on ‘deepfakes’ creation - GOV.UK

https://www.gov.uk/government/news/government-cracks-down-on-deepfakes-creation





Creating sexually explicit deepfake images to be made offence in UK | Deepfake | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/16/creating-sexually-explicit-deepfake-images-to-be-made-offence-in-uk



U.K. Criminalizes Creating Sexually Explicit Deepfake Images | TIME

https://time.com/6967243/uk-criminalize-sexual-explicit-deepfake-images-ai/



新しい法律の下では、同意なしに性的に露骨なディープフェイク画像を作成した者が罪に問われ罰金刑の対象になるほか、当該画像が広く拡散された場合は禁錮刑を科される可能性があります。





法律では、誰かが性的に露骨なディープフェイクを作成した場合、たとえそれを共有する意図がなかったとしても刑事犯罪の対象になるとされています。



この法律は記事作成時点で国会を通過中の刑事司法修正案によって導入される予定。ローラ・ファリス被害者保護担当大臣は、「ディープフェイクの性的画像の作成は、画像が共有されるかどうかにかかわらず容認できません」と述べました。





イギリスでは2023年にオンライン安全法が改正され、性的に露骨なディープフェイク画像の共有が初めて犯罪とみなされるようになりました。今回の新法で、悪意をもって同意なしに性的に露骨なディープフェイク画像を作成した者も罪に問われることになります。



イギリス政府はまた、同意なしに性的な画像を撮影・録画した者、あるいはそれを可能にする機器を設置した者を罰するための新しい法律も検討中とのこと。



2024年3月には、15歳の少女と成人女性に自身の性器の画像を送りつけた39歳の男性が逮捕・起訴され、66週間の禁錮刑を受けました。これは、改正後のオンライン安全法に基づいたイギリス初の有罪判決でした。