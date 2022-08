2022年08月21日 09時00分 レビュー

超高速SDカードの性能を100%引き出せるカードリーダー「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」の性能をノートPC内蔵カードリーダーと比べてみた



デジタルカメラで撮影できる写真やムービーのファイルサイズは年々大きくなっており、大容量かつ高速なメモリーカードの必要性が高くなっています。しかし、高速なメモリーカードを用意してもカードリーダーの性能が低いと思い通りのスピードで作業できないという状況も起こりがち。ストレージの老舗ブランドSanDiskから登場した「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」なら高速なSDカードやmicroSDカードの性能を完全に引き出すことが可能とのことなので、実際に超高速SDカードを準備して、編集部で使っているノートPCの内蔵SDカードリーダーと読み出し性能を比較してみました。



◆SanDisk Professional PRO-READER SD and microSDの外観チェック

「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」のパッケージはこんな感じ。





箱の中には、「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」本体・USB Type-Cケーブル・説明書類が入っていました。





「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」の外装はアルミ製で、触るとヒンヤリしています。





裏面には、ゴムパッドが4個取り付けられていました。





正面にはmicroSDカードスロットとSDカードスロットが搭載されています。





両スロットにメモリーカードを挿入するとこんな感じ。microSDカードは奥まで挿入できますが、SDカードは3分の1ほどはみ出します。





真横からみるとこんな感じ。





背面には書き込みロックスイッチとUSB Type-Cポートが搭載されています。





側面にはSanDiskのロゴが記されています。





反対側には、各種認証マークがプリントされていました。





本体の寸法は長さ115.3mm×幅60mm×高さ19.05mmで、重さは実測で111gです。





◆SanDisk Professional PRO-READER SD and microSDの読み出し性能チェック

「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」の読み出し性能を検証するために、「SanDisk 1TB Extreme PRO SDXC」(最大読み出し速度200MB/s)、「SanDisk 256GB Extreme PLUS SDXC」(最大読み出し速度190MB/s)、「SanDisk 1TB Extreme microSDXC」(最大読み出し速度190MB/s)を用意しました。





上記の3種のメモリーカードをノートPC「VAIO SX12」の内蔵SDカードリーダーと「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」に挿入して、読み出し性能を比較してみます。





定番ベンチマークソフト「CrystalDiskMark」の実行結果が以下。



・SanDisk 1TB Extreme PRO SDXC(最大読み出し速度200M/s)

「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」(左)に挿入した際は189.59MB/sという最大読み出し速度に近い速度を記録しましたが、ノートPCの内蔵SDカードリーダー(右)では読み出し速度が半分近くの89.73MB/sまで低下しました。





・SanDisk 256GB Extreme PLUS SDXC(最大読み出し速度190MB/s)

「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」(左)での読み出し速度は186.12MB/sで、内蔵SDカードリーダー(右)での読み出し速度は90.05MB/s。「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」ではSDカードのスペック通りの速度を引き出せていますが、内蔵SDカードリーダーでは半分以下の性能しか発揮できていません。





・SanDisk 1TB Extreme microSDXC(最大読み出し速度190MB/s)

比較に用いたノートPCにはmicroSDカードスロットが搭載されていないので、カードに付属していた変換アダプタを介して挿入しました。測定結果は「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」(左)が184.96MB/sで、内蔵SDカードリーダー(右)は89.41MB/s。「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」は、microSDでも同様にスペック通りの性能を引き出せました。





次に、実際の使用環境でのファイル転送速度を検証するべく、「SanDisk 1TB Extreme PRO SDXC」に2788枚の写真が含まれる16.5GBのフォルダを保存して「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」と内蔵SDカードリーダーに挿入し、PCへのデータコピーにかかる時間を測定しました。





測定結果は「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」が106.74秒で、内蔵SDカードリーダーは209.87秒。「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」は内蔵SDカードリーダーの半分の時間でコピーを終えることができました。コピー中のデータ転送速度の推移を確認すると、内蔵SDカードリーダー(右)では80MB/s前後というSDカードの最大読み出し速度(200MB/s)の半分ほどの速度しか出ていませんが、「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」(左)では160MB/s前後という最大読み出し速度に近い速度でデータを転送できました。





上記のように、高速なメモリーカードを使う際は、PCに内蔵されたカードリーダーや性能の低い外付けカードリーダーではメモリーカードの性能を十分に引き出せないことがあります。近年は大容量なムービーをスマートフォンやアクションカメラで気軽に撮影可能となったため大容量なデータをメモリーカードに保存する機会が多くなっており、「高速なメモリーカードに買い替えたのに思ったより速度が遅い」と感じた経験がある人も多いはず。「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」SDカードやmicroSDカードの本来の性能を引き出したい場合に非常にオススメできます。



「SanDisk Professional PRO-READER SD and microSD」は、記事作成時点ではAmazon.co.jpで税込9339円(+配送料税込2499円)で入手できます。また、性能検証に用いた「SanDisk 1TB Extreme PRO SDXC」は税込5万8374円、「SanDisk 1TB Extreme microSDXC」は税込2万5637円で入手可能です。



