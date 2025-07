iPhoneの背面にピタッとくっつくバッファローの外付け高速SSD「SSD-PMS1.0U3-BA」レビュー

・関連記事

iPhoneの空き容量不足を解消できる超高速SSD「Samsung Portable SSD T7」レビュー、iPhoneやiPadでのProRes・4K・60fps撮影も試してみた - GIGAZINE



小型軽量で手軽にファイルを保存できる大容量外付けSSD「WD Elements SE SSD」の転送速度を測定してみた - GIGAZINE



スマホからのデータコピー&バックアップ作成が簡単にできるSynologyの外付けSSD「BeeDrive」使用レビュー - GIGAZINE



2025年07月06日 20時30分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Review of Buffalo's external high-sp….