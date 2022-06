Wikipediaに「架空のロシアの歴史」を10年にわたり1人の女性が書き込み続けていたことが判明、「小説家になるべき」との声も

A woman wrote fake Russian history on Chinese Wikipedia for 10 years https://happymag.tv/wiki-fake-russian-history/ ある日、中国のファンタジー作家であるYifan氏は歴史的事実から執筆のインスピレーションを得るため、中国語版Wikipediaでさまざまな記事を閲覧しました。そんな中、Yifan氏は中世のロシアに存在した「Kashen銀鉱山」という大規模な銀鉱山についての興味深い記述に出くわしました。

「調べ物をする際にはインターネット百科事典のWikipediaを見る」という人も多いはずですが、Wikipediaの記事作成・編集はボランティアによって支えられているため、時には誤解やデマが混入することがあります。2022年6月には、中国語版Wikipediaに数百万語に及ぶ「架空のロシアの歴史」が含まれており、これらの記事がたった1人の女性によって記されていたことが判明しました。 She Spent a Decade Writing Fake Russian History. Wikipedia Just Noticed. https://www.sixthtone.com/news/1010653/she-spent-a-decade-writing-fake-russian-history.-wikipedia-just-noticed.-

・関連記事

ロシアいわく「Wikipediaが虚偽の情報を掲載している」として500万円超の罰金を科すと警告 - GIGAZINE



日本語版Wikipediaの情報は少数のユーザーによってゆがめられているという指摘 - GIGAZINE



歴史上のさまざまなデマを集めた「デマ博物館」が公開中、中世から21世紀までのあらゆるデマを一気に読むことが可能 - GIGAZINE



「幻の世界」や「ユートピア」など太古に思い描かれた架空の世界のイラストを集めた本「The Book of Legendary Lands」 - GIGAZINE



古代や中世の「服」は自動車並みの価格で取引されていた - GIGAZINE



フランス料理が今の形になるまでの変遷とは? - GIGAZINE



チョコレートとキリスト教にまつわる知られざる歴史とは? - GIGAZINE



世界中で食べられる「パン」の歴史とは? - GIGAZINE



2022年06月30日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.