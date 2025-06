2025年06月11日 12時00分 サイエンス

「年の差カップル」は年上と年下どちらの方が幸せなのか?男女で違いはあるのか?



カップルの中にはお互いの年齢差がかなり大きいケースもありますが、こうした年齢差のあるカップルを対象にした心理学的研究はそれほど多くありません。そこでイギリスのロンドン・メトロポリタン大学の研究チームは、異性愛者だけでなく同性愛者も含めた年齢差のあるカップルを対象に、恋愛関係や性的関係の満足度を調査しました。



The relationship between age-gap relationships/dating, sexual function, relationship satisfaction, sexual self-efficacy and well-being: Sexual and Relationship Therapy: Vol 0, No 0 - Get Access

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14681994.2025.2506088





Age Gaps in Relationships: Which Partner Is Happier? | Psychology Today

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-asymmetric-brain/202506/age-gaps-in-relationships-which-partner-is-happier



出会いが多様化した現代では年齢差のあるカップルはそれほど珍しくありませんが、「年齢差のあるカップルは両方のパートナーが同じように幸せなのか、それともどちらか一方がもう一方よりも幸せなのか?」という疑問については、科学的観点からあまりよく理解されていないとのこと。



そこで研究チームは、約7~10歳の年齢差があるパートナーと付き合っている126人の被験者を対象に、恋愛の満足度や、性的満足度、性機能、経済的な認識などを測定するオンライン調査を実施しました。被験者自身の年齢は18~50歳で、異性愛者だけでなく同性愛者も含まれていました。







