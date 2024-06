画像生成ソフトウェア「ComfyUI」のノードにキーロガーが仕込まれていたことが発覚、クレジットカード情報やパスワードなど全ての入力が筒抜けに

・関連記事

数百万台のモデムを自由に書き換え可能な脆弱性を見つけるまでの経緯をセキュリティエンジニアが報告 - GIGAZINE



1900万以上のIPアドレスに接続した世界最大級のボットネット「911 S5ボットネット」の解体にFBIなどが成功 - GIGAZINE



20年前のOS「Windows XP」を丸腰でインターネットに放り込むとこうなる - GIGAZINE



GoogleがチャットAIのGeminiでマルウェアを分析し脅威レポートを要約するサイバーセキュリティツール「Google Threat Intelligence」を発表 - GIGAZINE





2024年06月11日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.