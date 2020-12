簡単にモザイク処理を無効化できる「Depix」でモザイクをかけた文字列を突き止めてみた

実行して3分ほど待つと、以下のような画像が出力されました。「Hello from the other side」と書かれていることがわかります。

シリアルナンバーやパスワードが写った画像の公開時によく利用される「モザイク処理」は、文字を判読不能にするため安全に思えます。しかし、実はモザイク処理には元画像の文字列を突き止めることができる「落とし穴」が存在します。画像の文字列に施されたモザイクを簡単に外せるツール「 Depix 」は、その落とし穴からモザイク処理によるセキュリティを突破しています。 GitHub - beurtschipper/Depix: Recovers passwords from pixelized screenshots https://github.com/beurtschipper/Depix Recovering passwords from pixelized screenshots https://www.linkedin.com/pulse/recovering-passwords-from-pixelized-screenshots-sipke-mellema 本当にモザイク処理を外すことができるのが、実際にDepixを使って確かめてみます。Depixの動作にはPythonが必要なので、まずはPythonをインストールします。 Pythonのダウンロードページ にアクセスして「Download Python 3.9.0」をクリック。

2020年12月07日

