2026年06月03日 19時00分 ネットサービス

配車アプリのUberが乗客が車内に忘れていった「忘れ物リスト」を公開、過去10年で最も多かった忘れ物やユニークな忘れ物50選などが明らかに



配車アプリのUberは、毎年車内に忘れられた物や持ち主不明の物などをまとめた「Uber Lost & Found Index」を公開しています。Uber Lost & Found Indexの10周年を記念して、過去10年間の紛失物を振り返るレポートをUberが公開しました。



The 10th Annual Uber Lost & Found Index

https://www.uber.com/us/en/newsroom/the-2026-uber-lost-found-index/





過去10年間でUberが回収した忘れ物のうち、最もユニークなものトップ50が以下です。



1位：2本の歯が付いた入れ歯

2位：母乳

3位：人毛

4位：ダニー・オズモンドのグループ写真

5位：足首モニター

6位：420個のドーナツ

7位：ジョージ・ワシントン病院の退院書類

8位：ビー玉の袋

9位：酸素ボンベ

10位：金のマウスグリル

11位：新品のミニ冷蔵庫

12位：底が赤いルブタンのヒール1足

13位：電気ハーネス

14位：生きた魚

15位：マネキン

16位：2本の木

17位：自由の女神像が描かれたマント

18位：200ドル(約3万2000円)相当のTemuの商品

19位：草

20位：ラインストーンで装飾されたイエスの絵が描かれた質感のある写真

21位：75ガロン(約340リットル)の水槽

22位：ケースに入ったビリヤードキュー

23位：レストラン用の魚の切り身

24位：クロームメッキの排気管×2

25位：ポータブルサーマルプリンター

26位：スキンヘッド帽子

27位：食器洗い機

28位：作業用防塵マスクとヘルメット

29位：魔法使いの杖

30位：溶接用ヘルメット

31位：約1kgのブルーラズベリー味のガッシャーズ

32位：シャワーポール

33位：ティッシュペーパーに挟まれた歯

34位：トボガンぞり

35位：警察無線

36位：コーヒーテーブル

37位：ゼインのグッズ

38位：手錠

39位：ウェディングドレス×2

40位：骨盤インプラント

41位：約9kg分のカモ肉ソーセージ

42位：生きた蝶

43位：プロパンタンク

44位：両開きオーブン

45位：狩猟用ウェーダー

46位：子ども用の義眼

47位：黒い聴診器

48位：ミートスライサー

49位：キッチン水栓

50位：睡眠時無呼吸症候群治療器





Uberで最も多い忘れ物トップ10



1位：電話

2位：財布

3位：荷物

4位：鍵

5位：ヘッドホン

6位：衣類

7位：パスポート

8位：メガネ

9位：ジュエリー

10位：ノートPC





Uberで最も忘れ物が多い都市トップ10



1位：ニューヨーク州ニューヨーク市

2位：フロリダ州マイアミ

3位：イリノイ州シカゴ

4位：カリフォルニア州サンフランシスコ

5位：カリフォルニア州ロサンゼルス

6位：ワシントンD.C.

7位：テキサス州ダラス

8位：マサチューセッツ州ボストン

9位：ジョージア州アトランタ

10位：ニュージャージー州ニューアーク



2026年の忘れ物トレンドとしては以下が挙げられています。



・ラブブ

2026年に最もUberの車両に忍び込んだキャラクターのひとつがラブブでした。



・クロックス

Uberの車両に乗ってから靴を履き替えているのか、単に車両内の快適さからなのか、数えきれないほどのクロックスが車内に忘れられているそうです。



・フィットネス関連

トランクに積まれたピックルボールのラケット、シートの下で転がるシーモスの瓶、フロアマットに散らばるプロテインパウダーなど。



・歯関連

金のグリルや入れ歯一式など。



・帽子

野球帽、トラッカーハット、ニット帽など、ありとあらゆる帽子。



・喫煙具

電子タバコやベイプ、その他あらゆる種類の喫煙器具。



・花

放置された花束、バラ、後部座席でしおれていく生け花など。





2026年に最も忘れ物が多い日は「7月17日」でした。Uberは「レディー・ガガのコンサートツアーの開幕翌朝だったのは、単なる偶然でしょうか？」と考察しています。1週間のうち最も忘れ物が多い曜日は日曜日。



曜日別の忘れ物の傾向は以下の通り。



月曜日：身分証明書や財布

火曜日：ヘッドホン

水曜日：充電器

木曜日：バッグ

金曜日：鍵

土曜日：携帯電話

日曜日：メガネ





Uberで多いテクノロジー製品の忘れ物トップ10



1位：Nintendo Switch

2位：ドローン

3位：AirPods

4位：Apple TV

5位：Squareカードリーダー

6位：ガレージオープナー

7位：Apple Pencil

8位：PlayStation 4

9位：AirTag

10位：トランシーバー



Uberで多い高級品の忘れ物トップ15



1位：Supremeのヘッドバンド

2位：Balmainのネイビーブルーのブレザー

3位：金のロレックス

4位：大きな金属製のロゴが付いているDIESELのキャップ

5位：NIKE AIR JORDAN 1

6位：黒のGUCCIのベルト

7位：黒のDIORのショール

8位：Hermèsのサンダル

9位：バーバリーのスローブランケット

10位：alexanderwangのヒール

11位：緑のGANNIのボンネット

12位：DIORのサンダル

13位：Ferragamoのベルト

14位：YSLのジーンズ

15位：Christian Louboutinのヒール





Uberで多いおもちゃの忘れ物トップ15



1位：ケアベア

2位：ニンテンドーDSi

3位：ポケモンGO向けゲームデバイス

4位：緑色のスクーター

5位：ぬいぐるみエイリアン

6位：ランボルギーニ レゴ

7位：ベイブレード

8位：Nintendo Switch

9位：黒いライトセーバー

10位：Ms. Rachel人形

11位：エルモファンクーラー

12位：DualSense ワイヤレスコントローラー

13位：「jboogy」と書かれた小さなハローキティのポーチ

14位：金色の猫

15位：小さな黄色いヨッシーのフィギュア



Care Bears™ - YouTube





さらに、過去10年間の最もユニークな忘れ物もピックアップしています。



2017年：ロブスター

2018年：離婚届

2019年：サーモンの頭

2020年：「処女って最高！」と書かれたストラップ

2021年：キャサリン皇太子妃を描いた大きな絵画

2022年：500gのキャビア

2023年：トイプードル

2024年：偽のお尻

2025年：ウサギのはく製

2026年：75ガロンの水槽



これまでさまざまな忘れ物を回収してきたUberは、車内に忘れ物をしてしまった人向けに、Uberアプリに紛失物対応機能を導入しました。一部の地域では、アプリから直接配車をリクエストして、紛失物を返却してもらうことも可能です。



紛失物対応機能はUberアプリの下部にあるアイコンメニューから「アクティビティ」をタップし、ヘルプセクションの「紛失物を探す」までスクロールし、紛失物を報告するだけでOK。ドライバーが車内で紛失物を発見したことを確認すると、アプリ経由で通知が届きます。ここから「返送依頼」を選択し、返送先の住所を入力し、返送料金を確認すれば、あとは紛失物が届くのを待つのみです。





なお、紛失物対応機能はアメリカのカリフォルニア州、テキサス州、イリノイ州、ペンシルベニア州、ワシントンD.C.、ジョージア州、ミネソタ州、マサチューセッツ州で利用可能となっており、年内には全米展開を予定しています。

