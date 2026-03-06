2026年3月6日のヘッドラインニュース

2026年03月06日 18時52分 ヘッドライン

『ソードアート・オンライン』シリーズでデスゲームの舞台となった浮遊城「アインクラッド」を再現した家庭用ゲーム『Echoes of Aincrad』の情報が解禁されました。オリジナルのキャラクターを作成してダンジョンに挑むことができるほか、「デスゲームモード」により作中さながらの緊張感を味わうこともできます。



Echoes of Aincrad | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト

https://eoa.sao-game.jp/





⚔‥━━━━━━━━━━━━

『SAO』家庭用ゲーム

「Echoes of Aincrad」情報解禁

━━━━━━━━━━━━━‥⚔



「私たちは、確かにここにいた。」… pic.twitter.com/eAcRnMFCAC — ソードアート・オンライン ゲーム公式情報 (@sao_gameinfo) 2026年3月5日



「Echoes of Aincrad」アナウンスメントトレーラー - YouTube





『ソードアート・オンライン』は、世界初のフルダイブ型MMORPG「ソードアート・オンライン」からログアウトできなくなったプレイヤーが、ゲームの中で死ぬと現実世界でも死んでしまうというデスゲームからの生還を目指す物語。『Echoes of Aincrad』はそんなデスゲームの舞台である「アインクラッド」という浮遊城の第1層・第2層を舞台にしたRPGです。





プレイヤーが操作する主人公は自在にカスタマイズするオリジナルキャラクターです。その他の登場キャラクターとして、ゲームオリジナルの「イオリ」のほか、原作にもたびたび登場する情報屋のアルゴ、原作の主人公・キリトやヒロイン・アスナが発表されています。





ゲームの難易度設定はストーリー、ノーマル、ハード、ベリーハードの4段階で、メインストーリークリア後には「ゲームオーバー＝即セーブデータ削除」の「デスゲームモード」が開放されるとのこと。原作さながらの緊張感でダンジョンに挑むことができます。





『Echoes of Aincrad』は2026年7月9日にPlayStation 5、Xbox Series X|S向けに発売予定で、2026年7月10日にはSTEAM版が発売予定となっています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



こわいはなし pic.twitter.com/agrqXyHlDG — 名無し (@NonentityYouth) 2026年3月5日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

月へ衝突確率４・３％だった小惑星、ＮＡＳＡ「可能性がなくなった」…月から２万１２００ｋｍ離れ通過へ : 読売新聞



中国の科学者 オウム病の感染ルートを解明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「台湾独立勢力に打撃を与える」 習近平指導部が全人代で初めて表明 [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞



帯広本部の「天地正教」に資産移転か「市民も被害に」 地元は危機感 旧統一教会に解散命令 - YouTube





スペイン首相「戦争反対」 米国を真っ向から批判、トランプ氏と対立 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



警察署で裸の遺体を撮影した元警官 なぜ処罰されない？死者への冒涜と刑法の限界 #エキスパートトピ（前田恒彦） - エキスパート - Yahoo!ニュース



米国の防空システム、イランの自爆型ドローンの多くは迎撃不可能か 当局者 - CNN.co.jp



イラン製ドローンへの対処、支援の意向を表明 豊富な経験持つウクライナ - CNN.co.jp



イラン情報機関、戦争終結に向けた協議の可能性を米国に打診か 米側は現時点での交渉を否定 - CNN.co.jp



大田区選管の無効票水増し処理、１０年前から続いていた疑い…不正処理のノウハウを職員間で引き継ぎ : 読売新聞



雇調金詐取疑い、夫婦逮捕 6億5千万円不正受給か 警視庁 - 産経ニュース



札幌の教員性加害訴訟、原告が控訴 請求一部棄却で不服 - 産経ニュース



旧統一教会「ここからは戦争だ」 自民党との「蜜月」が終焉迎えた日 [旧統一教会問題]：朝日新聞



米国批判したスペイン首相の演説全文 「国際法の側に立つか否か」 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



高市政権が１億９５０万円支出/衆院解散目前になぜ官房機密費/平均大きく上回る額 | しんぶん赤旗｜日本共産党



「日本サゲ」時代の若者 「高市人気」はイデオロギーより生活重視 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



イラン情勢 “日本人2人拘束” オマーン湾で日本関係船舶損傷 | NHKニュース | イラン情勢、中東、アメリカ



トランプ氏、ネタニヤフ氏の恩赦を再度要求 | ロイター



【速報】保険料軽減は年400円と厚労相|47NEWS（よんななニュース）



米ホワイトハウス、ゲーム映像を混ぜたイラン攻撃の動画投稿 批判の声 - CNN.co.jp



デンソーがロームに買収提案 1.3兆円規模、パワー半導体の再編主導 - 日本経済新聞



エプスタイン問題の破壊力 反特権と米国、2つの未来 - 日本経済新聞



トランプ氏 イラン軍事作戦後 キューバ対応に乗り出す考え示唆 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、キューバ



約150人死亡のイラン女学校攻撃、「米国の関与」濃厚＝米軍当局者 | ロイター



フィンランド、核兵器の持ち込み容認へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【動画】花粉がほぼ飛ばない… 群馬・安中市でスギ花粉の抑制実験 昨秋に散布した薬剤の効果 | 上毛新聞電子版｜群馬県のニュース・スポーツ情報



自民 維新 5類型撤廃し「武器」移転を原則可能とする提言提出 | NHKニュース | 防衛、安全保障



俳優の女性2人に性的暴行の罪 映画監督に懲役8年判決 東京地裁 | NHKニュース | 裁判、事件・事故、映画



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

最近ご飯がワンパターンなので、仕事から帰ってきて20分くらいで食べられる手抜き献立のレシピや技（子どもも食べられて栄養あるやつ）教えてください→皆さんの叡智が集結 - Togetter



給料未払いで労基に泣きついたけど、社長が「金は払ってないけど、労働者ではなくフリーランスとして雇ってたので」と言い始めた…泣き寝入りですか？ - Togetter





忠告：三井住友銀行・三井住友カードの連絡先情報として、固定電話番号は絶対に登録してはいけない — haxibami (@haxibami) 2026年3月5日







「邦人救出任務のガチ準備」 空自の給油機「KC-767」に座席を詰め込む作業が開始された模様、イラン待避のためかと思うと緊張感が高まる - Togetter



田舎とかの謎の看板『マルフク』は何でいっぱいあるの？闇金なの？→詳しく教えてくれる人いた「知らんかった」「時代の波を感じる」 - Togetter













交差点曲がってすぐのところで路駐すんのやめれ

曲がれないんじゃ pic.twitter.com/MWhdSrS3Qh — ずどどんぱ (@zudodonpa_zvw30) 2026年3月5日







なぜ女性が陰キャ男性からの告白を極端に嫌がるかというと、男は女性に告白されると自信がつくのと違って、女性は自分より格下だと思った男に好かれると「こいつならいけると思われてる」と感じてかえって自尊心が傷つくから - posfie



新幹線で閉鎖されている喫煙ルームを『臭いの出る食べ物専用のイートインコーナー』にしてほしいよな「喫煙室なら強力な換気扇もあったはずだし」 - Togetter



友達の娘が「会わせたい人がいる」と彼氏を連れてきたが耳にずっとイヤホンをつけたままで時代を感じた話…「補聴器かもしれない」「だとしても彼氏が言うべき」など - Togetter



勤め先から「指定した銀行の口座じゃないと給料振り込みません」って言われたんだけどこれってアリ？厳密には労基法違反だが、波風立てるのも… - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

「わざとなのか！？」博報堂が新ロゴをリリースするもデザインを勉強した人からすると文字詰めの仕方が気持ち悪いらしい→違和感の残し方からデザイナーを推定する人も - Togetter



楽天の「Open RAN」「エコシステム」が世界で注目を集めるワケ 三木谷氏はMWCで「殺人的なアポ」とうれしい悲鳴（1/3 ページ） - ITmedia Mobile



【大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」】2月のPC平均単価は直近1年で最高に。各社で分かれる価格戦略 - PC Watch



ガバメントAIで試用する国内大規模言語モデル（LLM）の公募結果｜デジタル庁



選定された企業及びモデル名（五十音順）

株式会社NTTデータ「tsuzumi 2」

カスタマークラウド株式会社「CC Gov-LLM」

KDDI株式会社・株式会社ELYZA共同応募体「Llama-3.1-ELYZA-JP-70B」

ソフトバンク株式会社「Sarashina2 mini」

日本電気株式会社「cotomi v3」

富士通株式会社「Takane 32B」

株式会社Preferred Networks「PLaMo 2.0 Prime」



米国の日生、オープンAIを提訴 チャットGPTが非弁行為 | NEWSjp







OSSにおけるAI Slop問題の何が問題なのか？



Goに脆弱性報告した話 | Wantedly Engineer Blog



ブラウザ操作を自動キャプチャして手順書を作るChrome拡張機能を作った



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

アニメ制作会社NUT、ツインエンジングループ参画のお知らせ | ツインエンジン



Steam Nextフェス：2026年2月エディションで最もプレイされた体験版



いまは全出版社で「狂」という文字そのものが使用禁止になりつつある…「『狂う』を勝手に『変になる』に改変」など色んな修正体験談や逆に通った話も - Togetter



『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第4幕PV | 第4幕 4月10日(金)劇場上映！ - YouTube





【OP楽曲解禁PV：aespa「ATTITUDE」】TVアニメ『キルアオ』4月11日（土）23時よりテレ東系列にて放送開始！ - YouTube





【ED楽曲解禁PV：RIIZE「KILL SHOT」】TVアニメ『キルアオ』4月11日（土）23時よりテレ東系列にて放送開始！ - YouTube





『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV / 4月12日(日)放送開始 - YouTube





【Unanswered//butterfly】紹介トレーラー（「Echoes of Aincrad」プロモーションアニメ映像） - YouTube





『ブレス』ティザーPV｜2027年TVアニメ化決定 - YouTube





劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』公開記念PV - YouTube





TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期メインPV｜4月12日より放送スタート!! #アニメ夜桜さん - YouTube





【26年7月放送】『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』メインPV - YouTube





TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズン第3クール《メインPV》 - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』 - バージョン「潮起ち、故淵離る」PV｜PS5®ゲーム - YouTube





『ホテル・バルセロナ』：アンダー・ニュー・マネジメント 3月5日、PlayStation®に登場。 - YouTube





『フォルトナの魔術師』紹介トレーラー - YouTube





『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 Short Trailer | 野生生物との共生 - YouTube





ディアブロ IV | 「血宴殺戮」のゲームプレイトレーラー - YouTube





ディアブロ IV | 憎悪の帝王 | 「ウォーロック」クラストレーラー - YouTube





『鬼武者 Way of the Sword』本編紹介映像 カプコンスポットライト（JP）｜2026.3.6 - YouTube





『ストリートファイター6』Outfit 4ショーケーストレーラー feat. ディージェイ、エレナ - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ローンチトレーラー - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』TVCM「モンスターと共に」篇 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』TVCM「ストーリー」篇 - YouTube



















着ようと思えば pic.twitter.com/EGv1hs2Rww — わさび (@legend7749) 2026年3月5日









本当に皆様の応援のお陰でここまでこれました……！これからもたくさんかぐや盛り上げていきます！ https://t.co/fQB13HGGST — 山下清悟 Shingo Yamashita (@yama_ic) 2026年3月5日





今年の！木村貴宏に捧ぐ！

ヴァリアブル・ジオ

武内 優香 だ！

漢の祭りだ！ pic.twitter.com/qLi4JB8r0w — 西田亜沙子 🥕 (@asakonishida) 2026年3月5日















『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』特集③ 劇場版としての説得力を求めて 監督・村瀬修功インタビュー（前編） | Febri



『ライトノベル大全』のこと｜ゆずはらとしゆき



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『ザ・ボーイズ』シーズン5 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ - YouTube





◆新商品（衣・食・住）



