ヘッドライン

2025年12月19日のヘッドラインニュース


マクドナルドは2025年12月19日(金)から2025年12月25日(木)の7日間限定で、通常価格税込1480円の「チキンマックナゲット 30ピース(ソース6個付き)」を530円引きの税込950円で購入できる「トクニナルド」キャンペーンを実施しています。ソースは期間限定の「ガーリックバターステーキソース」「チーズフォンデュ風ソース」、そして定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」の4種類から6つ選ぶことが可能。また、今回のキャンペーンは「すみっコぐらし」とコラボしており、数量限定のオリジナルパッケージでの提供に加えて、期間限定ソースのパッケージにもキャラクターがデザインされています。

今だけ￥530もおトク！12/19(金)から12/25(木)の7日間限定で「チキンマックナゲット® 30ピース」が特別価格￥950に！ | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/winter-nuggets/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

インターポールが国際恋愛詐欺を「豚殺し」から「ロマンティックベイティング」に言い換えるようにと呼びかけ、「ブタ」はさすがに被害者への配慮に欠ける - GIGAZINE

「放課後さいころ倶楽部」を生み出したライデンフィルムを探索してきた - GIGAZINE

最大250種類のパスキーの保存が可能なGoogle Titan セキュリティ キーを使ってパスキー認証してみた - GIGAZINE

タイルを獲得しパズルのようにボードを埋めていく2人対戦ボードゲーム「パッチワーク：冬の贈り物」をプレイ＆同封されていた型でクッキーを作ってみた - GIGAZINE

「太陽の塔」プロジェクションマッピングは表裏あり、ラーメンEXPOも大盛況 - GIGAZINE

汚れた空気は死を招くが「空気清浄機を使えばいい」わけでもない、その理由とは？ - GIGAZINE

7時間で約6℃しか冷めない超高性能保温ボトル「山専用ボトル」の保温能力を検証して普段使いでも役立つのか確かめてみた - GIGAZINE

ウミガメの肉で作った「タートルバーガー」をタックス・ヘイヴンのケイマン諸島で食べてみた - GIGAZINE

「自動車のギアをバックに入れた瞬間ご近所さん宅の警報が鳴り響く」という謎の現象がネットで話題に - GIGAZINE

イルカの目には、人間はどのように映っているのか？ - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
エヴァの漫画にあるセリフを暗記内容に変え、苦手だった公民を克服した「エヴァ学習ノート」が天才的発明…アスカたちの声で覚えたい内容が脳内再生できる - Togetter

NECの「バザールでござーる」カレンダー、契約の関係で2026年版をもって35年の試用期間が終了とのこと「取引先からもらった」など惜しむ声 - Togetter

会社の年賀状データが全部消えて会議に→喪中にすべく誰かが死んだフリするしかなくない？みたいな案をだしたら上司から予想外の反応が返ってきた - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
太陽系外から来た彗星「3I/ATLAS」、きょう地球に最接近 - CNN.co.jp

国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議（アドバイザリーボード）による審査の状況を公表します：文部科学省

巨大なすべりは不均質な構造を乗り越えた | JAMSTEC | 海洋研究開発機構 | ジャムステック

―日本海溝のプレート境界断層における地質構造と物理特性を解明―


◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】さいたま地検検事が捜査情報漏えいか|47NEWS（よんななニュース）

首相官邸筋「核持つべきだ」　安保担当、非公式取材で|47NEWS（よんななニュース）

官房長官“非核三原則を堅持” 官邸幹部“核保有”発言に対し | NHKニュース | 核兵器関連、核・ミサイル、安全保障

【速報】日本の核兵器保有が必要と官邸筋|47NEWS（よんななニュース）

官邸幹部「日本は核兵器保有すべき」　政権内の議論は「ない」と説明 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

住信SBIが「ドコモSMTBネット銀行」に　通信×金融、運用相談で強み - 日本経済新聞

身代わり出頭させた疑いでベトナム国籍の男を逮捕　無免許、同乗者は不法滞在中　警視庁 - 産経ニュース

「私たちは幽霊」英国社会を陰から支える夜勤の外国人労働者　写真10枚　国際ニュース：AFPBB News

名駅再開発「計画未定」に波紋　名鉄百貨店の閉店、先送り求める声も [愛知県]：朝日新聞

日銀 利上げ決定 政策金利0.75％に引き上げ 30年ぶり高水準 暮らしはどうなる 影響わかりやすく | NHKニュース | 日本銀行（日銀）、金融、ニュース深掘り

【速報】大阪の市場に臓器？府警捜査|47NEWS（よんななニュース）

【速報】核保有発言、罷免に値すると公明代表|47NEWS（よんななニュース）

中谷元氏「しかるべき対応すべきだ」　官邸関係者の核保有発言巡り | 毎日新聞

首都直下地震 被害想定 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 長野 山梨 静岡【市区町村別の震度一覧】 | NHKニュース | 首都直下地震、地震、ニュース深掘り

首都直下地震 被害想定 新たに公表 死者1万8000人 全壊・焼失40万棟 経済被害83兆円 国難級の災害のおそれ | NHKニュース | 首都直下地震、地震、東京都

安全な米国車追加試験せず輸入可に 国交省1月下旬にも省令改正 | NHKニュース | 国土交通省、自動車、関税

中国の「日本たたき」 世界はどう見る？ 「嫌われても得する」論理 | 毎日新聞

文化施設を「トランプ・ケネディ・センター」に改称 ケネディ家は反発「常軌を逸している」　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

【速報】核保有発言、しかるべき対応をと前防衛相|47NEWS（よんななニュース）

日銀0.75%へ利上げ決定、30年ぶり水準　26年以降も継続方針 - 日本経済新聞

内閣広報官に佐伯氏起用へ　安倍元首相の秘書官でスピーチライター [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

ロシアに効かなかった「金融の核兵器」　頼った人民元の経済圏が拡大：朝日新聞

名古屋駅再開発、協力ゼネコン突然の辞退　計画練り直しのポイントは [愛知県]：朝日新聞

政府「非核三原則は堅持」　前防衛相、交代論に言及|47NEWS（よんななニュース）

国際医療福祉大、市川総合病院を取得…多額の赤字で東京歯科大が譲渡を打診 : 読売新聞

つり目投稿議員2人に「厳重注意」　カメラ前で謝罪も　フィンランド：朝日新聞

韓国での内密出産、法制化後に143人　乳児遺棄防止に一定の効果か | 毎日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
会社は人手不足だなと言うが仕事したい人はたくさんいるがみんな不採用「結局のところ最低賃金で働いてくれる都合の良い人間が欲しいだけ？」 - Togetter

職場で向かいの席のお姉さんが、ジップロックに入った大量のウエハースを出してきて「食べますか？」って…オタクは瞬時に理解した - Togetter

愛子さまが“鴨場接待”でカモを放つも、カモがふにゃふにゃになってしまい飛び立たないというハプニング「カモはもうおしまいです…」「さすが持っておられる」 - Togetter

スタバで隣の席の椅子にコートをかけて二席分占領している女性が居て、混んでるのにマナー良くないなと思ってたら30分後くらいにコートの中から大人の男性が出て来た - Togetter

最近よく爪の脇から痛いヤツが出てくるけど何これ？→これは「小爪」で引きちぎるのが好きな人もいるが「ひょう疽」にならないよう処理＆ケアした方がいい - Togetter

日本語苦手すぎてこれの言ってる意味がマジでわからない「わかりにくい設問代表だなぁ」「何が言いたいのか察する能力が求められる問題文」 - Togetter

小3の算数のテスト、なぜこれで減点されるのか理解できない→数学的には間違ってないけど、授業で教わった計算のルールを守っていないからでは - Togetter

賃貸の窓にプチプチ貼ると退去で大変なことに「もうあの地獄の時間は味わいたくない」→代替案や原状回復の方法など集まる - Togetter

『目上の人とランチに行ったら好きなの頼んで良いと言われても、1番安い日替わりを頼め』って新人の頃教わったんだけど、これ今でも通用します？ - Togetter

統合失調症を患い、矛盾した記憶を「真実」として抱える語り手による、サイコロジカルホラーの傑作──『溺れる少女』 - 基本読書

朝「スープジャーで生米からおかゆ作って持ってこ!」と思ったらお昼にこの悲劇「痛恨の裏切り」アドバイス続々 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
代替データストリームの危険性と、閲覧/削除機能

【作者の皆さまへお願い】他社からの商業打診があった場合は、カクヨム運営へご一報ください - カクヨムからのお知らせ

消費者庁による措置命令についてのご報告とお詫び | SB C&S株式会社

【大原雄介の半導体業界こぼれ話】Armの静かなる企業買収と、新しいシリコンフォトニクス参入企業の話 - PC Watch

警察から電話が来て不正アクセスの疑いをかけられたので電話をかけ直したら担当者に繋がった→まだ信じられなかったので警察署に行った話 - Togetter

新卒エンジニアがコードレビューと設計でぶつかった壁と、その乗り越え方 - Speee DEVELOPER BLOG

【やってみる】 Claude Codeで実現するSNS誹謗中傷対策 - 4人のペルソナで効果を検証してみた - Insight Edge Tech Blog

Uber Eatsで17:39に注文したオーダーがいまだに準備中…キャンセルすると10,000円超のキャンセル料がかかるとか言い出しててふざけるなとなりそう - Togetter

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）




























【Law of the West】バカゲー探訪記 #59「俺が法律だ」【西部の掟】 - ニコニコ動画


この図を見ると、日本の歴史マンガがどれだけ幅広く網羅してるかよく分かる→アサクリが炎上したのも、日本人は歴史マンガで基礎知識を身につけているから？ - Togetter

劇場アニメ『パリに咲くエトワール』本予告（30秒）｜ 2026年3月13日（金）全国公開 - YouTube


TVアニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」オリジナル・サウンドトラック試聴動画 - YouTube


HYKE:Northern Light(s) Original Soundtrack試聴動画｜ダウンロード配信中 - YouTube


『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 予告 【3月27日（金）公開】 - YouTube


アニメーション映画『クスノキの番人』 本予告映像② 【2026年1月30日(金)公開】 - YouTube


TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』第3弾PV - YouTube


劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK 復活上映 本予告！ - YouTube


マインクラフト × スポンジ・ボブ バイオーム DLC - YouTube


『ARC Raiders』新アップデート「Cold Snap」トレイラー - YouTube


『ヒューマン フォール フラット』新ステージ「ドックヤード」トレーラー - YouTube


『SAROS』- プレオーダートレーラー │ PS5® - YouTube


『Sonic Rumble』ゴジラコラボ　公式トレーラー - YouTube


『ゼルダ無双 封印戦記』5thトレーラー「紡がれる戦記」 - YouTube


『LOKKO』 – オープンベータ トレーラー | PS5® - YouTube


『Formula Legends』 - 2010年代前半 シーズンパック ローンチトレーラー - YouTube


『SYNDUALITY Echo of Ada』 - SEASON3 ENDER BUSTERS - 中間アップデート トレーラー - YouTube


『HEART of CROWN - ハートオブクラウン -』リリーストレーラー | Steam/Nintendo Switch - YouTube


『シニガミ姫と異書館ノ怪物』サウンドトラック試聴ムービー - YouTube


『HELLDIVERS™ 2』 x 『KILLZONE』 - レジェンダリーウォーボンドトレーラー - YouTube





新作ゲーム「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」正式サービス開始日決定！ | ＣＴＷ株式会社のプレスリリース

ソニーG、スヌーピーの「ピーナッツ」保有会社を子会社に　710億円で - 日本経済新聞

新海誠スタジオ出身の画家が描く、失われゆく日本の風景。ポーランドから移住し見つけた”日本の街、東京の魅力”とは マテウシュ・ウルバノヴィチさん | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
《独占スクープ》敏腕プロデューサー・SKY-HIが「未成年女性アイドル（17）を深夜に自宅呼び出し」、本人は「軽率で誤解を招く行動」と回答【NHK紅白歌合戦に出場予定の所属グループも】｜NEWSポストセブン

◆新商品（衣・食・住）
セブンイレブンでそろえて おうちクリスマス｜セブン‐イレブン

ファミマの恵方巻2026｜キャンペーン｜ファミリーマート

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年12月18日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1b_ok

You can read the machine translated English article Headline news for December 19, 2025….