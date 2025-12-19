2025年12月19日 19時00分 AI

科学的発見のためにAI活用を促進するアメリカ政府の「ジェネシス・ミッション」にMicrosoft・Google・NVIDIA・OpenAI・AWS・AMDなど24社が参加



アメリカ合衆国エネルギー省(DOE)が、AIの力を活用して科学的な発見を加速し、国家安全保障を強化し、エネルギー革新を推進する国家的取り組み「ジェネシス・ミッション」の推進に向け、関心を持つ24団体との合意を取り付けたと発表しました。



Energy Department Announces Collaboration Agreements with 24 Organizations to Advance the Genesis Mission | Department of Energy

https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-collaboration-agreements-24-organizations-advance-genesis



ジェネシス・ミッションは2025年11月24日にドナルド・トランプ大統領の指揮で始まった取り組みで、連邦政府の科学データセットを活用する統合AIプラットフォームの構築、科学的基盤モデルの訓練とAIエージェントの作成を行い、新たな仮説の検証・研究ワークフローの自動化や科学的ブレークスルーの加速の実現を目指すものです。





2025年12月18日、DOEのクリス・ライト長官をはじめとする関連各局の関係者が集う会合が行われ、新たに以下24団体と協定が結ばれました。



・Accenture

・AMD

・Anthropic

・Armada

・Amazon Web Services(AWS)

・Cerebras

・CoreWeave

・Dell

・DrivenData

・Google

・Groq

・Hewlett Packard Enterprise

・IBM

・Intel

・Microsoft

・NVIDIA

・OpenAI

・Oracle

・Periodic Labs

・Palantir

・Project Prometheus

・Radical AI

・xAI

・XPRIZE



大統領補佐官兼科学技術政策局長マイケル・クラツィオス氏は「この取り組みは、イノベーションの障壁を取り除き、外国の敵対勢力への依存を減らし、アメリカの科学事業の全力を解き放つことを指示するアメリカのAI行動計画を推進するものであり、これにより科学の限界を前例のない速度で押し広げ、AIの恩恵を全国に確実に届けるための拡張可能な国家インフラの構築が推進されます。本日発表された24団体のパートナーシップは、企業・大学・非営利団体・連邦機関をジェネシス・ミッションに結集させるというトランプ大統領の指示を実行する第一歩に過ぎません」と述べました。



ライト長官は「この前例のない取り組みにより、アメリカの優秀な科学者と連邦政府の研究データセットが結集し、科学の進歩が加速されます」とコメント。このほか、賛同を表明した各社が声明を出しています。



Thanks to President Trump, Genesis Mission stands as THE flagship science initiative of our generation.



This unprecedented effort will bring together America’s brilliant scientists and federal research datasets to accelerate scientific breakthroughs. pic.twitter.com/n4MlRP8Aqi — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) December 18, 2025



NVIDIAは「DOEと協力し、研究者が必要とするコンピューティングおよびAIツールを統合し、政府、産業界、学界を結び付けます」とコメント。なお、NVIDIAは既にAI科学モデルの「NVIDIA Apollo」を使って天気予報、計算流体力学、構造力学を進歩させる取り組みなどをDOEと成し遂げています。

NVIDIA’s John Josephakis, Global VP for HPC, AI, and Supercomputing, participated in a Genesis Mission industry roundtable today with @SecretaryWright, @mkratsios47, and @dariogila.



NVIDIA will work with @ENERGY to bring together the computing and AI tools researchers need,… pic.twitter.com/KevCkdpWo7 — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) December 18, 2025



AWSは当初からクラウドインフラなどの技術でジェネシス・ミッションを支援しています。



AWS: Powering America’s Genesis Mission from day one | AWS Public Sector Blog

https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/aws-powering-americas-genesis-mission-from-day-one/



Anthropicは、DOEの最優先課題に対応するAIエージェント、自社AIモデル「Claude」を科学機器やツールと接続するモデルコンテキストプロトコルサーバー、関連する科学的ワークフローに関する専門知識を持つClaudeなどを提供。



Working with the US Department of Energy to unlock the next era of scientific discovery \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/genesis-mission-partnership



OpenAIは、基礎研究と応用研究の推進、そしてAIと高度コンピューティングにおけるアメリカのリーダーシップ強化に重点的に取り組んでいます。



Deepening our collaboration with the U.S. Department of Energy | OpenAI

https://openai.com/index/us-department-of-energy-collaboration/



このほか、Dell、Intel、Google、Palantir、Radical AI、CoreWeave、AMDなどもジェネシス・ミッションへの賛同を表明する声明を出しています。

