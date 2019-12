「放課後さいころ倶楽部」を生み出したライデンフィルムを探索してきた

・関連記事

アニメ制作会社「サテライト」訪問、デジタル部門で河森正治総監督自ら作品をチェックしているところを見せてもらった - GIGAZINE



アニメ制作会社「サテライト」訪問、作品を「紙」で支える現場はこんな感じ - GIGAZINE



アニメ制作会社「テレコム・アニメーションフィルム」潜入取材、「LUPIN THE ⅢRD 峰不二子の嘘」を生み出したスタジオはこんな感じ - GIGAZINE



スマートなオフィスからスマートCGアニメを送り出している「クラフタースタジオ」を見学してきた - GIGAZINE



CGアニメーション制作会社「デジタル・フロンティア」の内部を大探検してきた - GIGAZINE



「新劇場版 頭文字D」を制作したサンジゲンの松浦裕暁さんにインタビュー、CGか作画かを問わず面白い作品を生み出す - GIGAZINE



2019年12月19日 20時30分00秒 in 取材, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.