タイルを獲得しパズルのようにボードを埋めていく2人対戦ボードゲーム「パッチワーク：冬の贈り物」をプレイ＆同封されていた型でクッキーを作ってみた

・関連記事

カードを使ってお金を稼ぎ、自分の街をどんどん大きくしていくカードゲーム「街コロ通(ツー)」をプレイしてみた - GIGAZINE



世界で3000万セットも売れたボードゲーム「カタン」の6人拡張版を遊んでみた - GIGAZINE



デッキを構築しながら自分の領土を増やしていく人気カードゲーム「ドミニオン 第2版」&拡張版「ドミニオン:ルネサンス」プレイレビュー - GIGAZINE



車もバスも街路樹も、大胆に編み物でカバーされた意外な物たち - GIGAZINE



一番イヤなブロックが絶えず無慈悲に落ち続けるテトリス「HATETRIS」 - GIGAZINE

2020年12月19日 18時00分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.