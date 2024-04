最強の魔術師を目指して質料を集めて呪文書と使い魔を育てるボードゲーム「宵と暁の呪文書」プレイレビュー

・関連記事

動物の保護&繁殖と厳しい経費管理を並行して動物園を経営するプレイ時間3時間超えの超大作ボードゲーム「ズータイクーン」プレイレビュー - GIGAZINE



名作動物園経営シムが超重量級ボードゲームになった「ズータイクーン」を開封&1時間を超えたプレイ準備まとめ - GIGAZINE



子どもも大人も楽しめるどうぶつしょうぎがコンパクトで持ち運び簡単になった「どこでも どうぶつしょうぎ」 - GIGAZINE



命と気力を削りながら不要な手札を廃棄して強力な遺物や悪魔で殴り合う対戦カードゲーム「DarkOne」プレイレビュー - GIGAZINE



建設カードの配置&記念碑の建造で勝利点の獲得を目指す美麗イラストなカードゲーム「Cultus(カルタス)」プレイレビュー、戦略の読み合いが勝利のカギ - GIGAZINE



透明なカードで絵画を完成させるボードゲーム「キャンバス」のパターンが倍増し芸術を極めるプレイも可能になった拡張版「キャンバス:リフレクション」プレイレビュー - GIGAZINE

2024年04月14日 21時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.