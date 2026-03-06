2026年03月06日 19時00分 ネットサービス

プライバシー重視をうたうメールサービス「Proton Mail」が個人情報をスイス政府に提供、FBIの手にまで渡ったことが判明



Proton Mailはプライバシー重視をうたうメールサービスであり、エンドツーエンドの暗号化やスイスの厳格なプライバシー法に準拠していることをアピールしています。ところが、Proton Mailがスイス当局にユーザーの支払いデータを提供し、それがアメリカ連邦捜査局(FBI)の手に渡っていたことが、海外メディアである404 Mediaの調査で明らかになりました。



Proton Mail Helped FBI Unmask Anonymous ‘Stop Cop City’ Protester

https://www.404media.co/proton-mail-helped-fbi-unmask-anonymous-stop-cop-city-protestor/





404 Mediaが閲覧した裁判記録によると、Proton Mailはスイス当局にユーザーの支払いデータを提供し、それをFBIが入手していたとのこと。FBIはこのデータを使い、ジョージア州アトランタで警察の訓練センター建設を巡り勃発したデモ活動「Stop Cop City」に関連する人物の身元を特定していたと報じられています。



Stop Cop City運動は「Defend the Atlanta Forest(DAF、DTAF)」という森林保護団体が中心となり、警察訓練センターの建設に抗議して建設予定地でのキャンプや訴訟といった運動を展開。中には関連する建物にスプレーでメッセージを書いたり、別の建物に放火したりするケースもあったとのこと。





2023年1月にはStop Cop City運動に関わっていた環境活動家のマヌエル・エステバン・パエス・テラン氏が、森に張ったテントの中で警察官により射殺されました。この事件はアメリカ国外でも大きく取り上げら、記事作成時点でも警察の対応が正しかったのかについて議論が続いています。



New documents shed light on police killing of Georgia ‘Cop City’ activist | ‘Cop City‘ | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/28/georgia-cop-city-killing





今回FBIが入手したProton Mailアカウントは、DAFのメインメールアドレスだった「[email protected]」のものでした。FBIは、2カ国以上の国家間で公的または刑事法を執行するために結ばれた刑事共助条約に基づき、スイス当局から当該メールアドレスについての情報を入手したとのこと。



404 Mediaが閲覧した文書には「2024年1月25日、スイスの刑事共助条約を通じて受け取った加入者情報により、[email protected]の支払い元として(氏名)が明らかになった」と記されていました。なお、404 Mediaは当該人物が犯罪で起訴されていないようだとして、判明した氏名は公表していません。



Proton Mailを運営するProton AGの広報担当者は404 Mediaの問い合わせに対し、「まず明確にしておきたいのは、ProtonはFBIにいかなる情報も提供していないということです。情報はスイス司法省から刑事共助条約を通じて入手されたものです。Protonはスイス当局から法的拘束力のある命令を受けた場合にのみ、限られた情報を提供しています。それは、スイスの法的審査をすべて通過した後にのみ可能です。プロトンはスイス法に基づいてのみ事業を展開しているため、これは重要な違いです」とコメント。



しかし404 Mediaは、「機能的には情報はFBIに提供されたことになります」と述べ、結果的にProton Mailのユーザー情報がFBIの手に渡ったことに違いはないと指摘しました。



この件はソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも大きな話題となっています。



Proton Mail Helped FBI Unmask Anonymous 'Stop Cop City' Protester | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47267628





あるユーザーは、「人々は決して理解しないでしょうが、Protonはプライバシーベースの電子メールサーバーであり、何も気にせず好きなように振る舞えるだーくウェブではありません」と指摘。Proton側はメールのデータにはアクセスできないものの、ユーザーのIPやデバイスIDにアクセス可能であり、そこからユーザーを追跡することもできると主張しました。

