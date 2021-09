2021年09月08日 17時00分 セキュリティ

徹底したプライバシー保護が売りのProtonMailが「IPログを保持しない」という文章をウェブサイトから削除



「ユーザーのIPアドレスを保持しない」とうたい、活動家など機密性を求める人からの支持が高かったメールサービス「ProtonMail」が、保持していないはずのIPアドレスをスイス当局に渡したとして、問題となっています。この件に関して、2021年9月8日付けでProtonMailがウェブサイトの表記を変更し、「IPログを保持しない」という一文を削除したことが判明しました。



ProtonMail removed “we do not keep any IP logs” from its privacy policy | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2021/09/privacy-focused-protonmail-provided-a-users-ip-address-to-authorities/



スイスに本拠を置くProtonMailはプライバシーに関する安全性を売りにするメールサービスを提供している企業。これまでProtonMailはプライバシーポリシーで「IPアドレスを記録しない」ということを記してきましたが、2021年5月、ProtonMailがスイス警察に特定の人物のIPアドレスを渡したとして、大きな波紋を呼びました。



これを受けてProtonMailのCEOであるAndy Yen氏は、「スイス当局からの法的命令があった場合にのみ、特定アカウントのIPアドレスを記録する」ということを説明。ProtonMailがユーザーの情報をどのように扱い、どのような命令があったときに誰に情報を渡すかという詳細を明かしました。



この説明の中でYen氏は刑事追訴が行われる場合のProtonMailの義務をより明確にするために、ProtonMailのウェブサイトを更新することを約束していましたが、実際に2021年9月8日付けでウェブサイトの更新が確認されました。



以下は変更前のProtonMailウェブサイトのアーカイブ。トップページの「Anonymous Email」のところに……





「デフォルト状態において、私たちはあなたの匿名メールアカウントと紐付くいかなるIPログも保持しません」と書かれていました。





しかし、2021年9月8日時点ではこの文章が「ProtonMailはプライバシーを尊重し、(広告主ではなく)人々を最優先する電子メールです」に置き換わっていました。





またプライバシーポリシーも変更されました。「IP Logging」という項目では新たに「もしあなたがスイスの法律に違反すれば、 ProtonMailはスイスの犯罪捜査の一環で、IPアドレスの記録を法的に強制される可能性があります。ただし、この義務はProtonVPNには適用されません」と記されています。