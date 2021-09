プライバシー重視のメールサービス「ProtonMail」が政府の要求に応じてデータを開示する場合について解説

Yen氏は「Important clarifications regarding arrest of climate activist(気候活動家の逮捕に関する重要な説明)」というブログ記事の中で、同社がスイス当局から法的拘束力のある命令を受け取っており、命令に遵守することは義務づけられていたと説明。ProtonMailでは基本的にIPアドレスが記録されませんが、「特定アカウントについての法的命令を受けた場合にのみ」IPアドレスが記録されると述べました。 ProtonMailが当局からの要求に対してどのような影響を受けるのか、Yen氏は以下8点で説明しています。 1. いかなる状況下においても、ProtonMailの暗号化はバイパスされません。つまり、メール・添付素材・カレンダー・ファイルなどは、法的命令によって明かされることはありません。 2. ProtonMailは外国政府に対してデータを提供しません。スイス刑法第271条により、これは違法です。ProtonMailはスイス当局からの法的拘束力がある命令にのみ従います。 3. スイス当局は、スイスの法的基準を満たす要求のみ承認します。(問題となるのはスイスの法律のみです) 4. ProtonMailにとって、ユーザーコミュニティーの透明性は非常に重要です。2015年から、ProtonMailは「スイス当局の要求をProtonMailがどのように扱ってきたか」という レポート を公開しています。 5. スイスの法律では、サードパーティーがユーザーのプライバシーデータを刑事手続きなどで使う場合、それをユーザーに通知することが義務づけられています。詳しくは ここから確認できます 。 6. 現行のスイスの法律では、メールとVPNは別個のものとして扱われます。このため ProtonVPNにユーザーデータの記録を強制することはできません 。 7. ProtonMailの厳格なプライバシーにより、ProtonMailはユーザーのアイデンティティを特定できません。今回のケースでは、ProtonMailはターゲットが気候変動活動家だと認識していませんでした。ProtonMailが知っていたのは、スイス政府が要求するデータ開示の命令が、通常は重罪を扱うルートでやってきたということのみです。 8. 今回の命令に対して、抵抗したり戦ったりする法的可能性はありませんでした。 Yen氏は、ProtonMailは若い活動家を支援する必要があると考えていると述べつつも、「法律を破ったり、裁判所命令を無視することはできない」と説明。ProtonMailは可能な限りデータの開示要求に抵抗しており、データ開示と戦ったケースは2020年で700件以上あったとのこと。しかし、例えばフランスでは反テロの法律が不適切に使用されており、今回のようなパターンが世界的にも増加傾向にあるとYen氏は述べています。

メールを暗号化して送受信することを売りとするユーザープライバシーを重視のメールサービス「 ProtonMail 」が、当局からのデータ開示要求に応じ、特定ユーザーのIPアドレスを提供したとして非難されています。これについてProtonMailのCEOであるAndy Yen氏が、ProtonMailがどのようにデータを守り、どのような時にデータを開示するのかという「8つのポイント」を明かすとともに、現行の問題点を指摘しています。 Important clarifications regarding arrest of climate activist https://protonmail.com/blog/climate-activist-arrest/ メールの送受信に関してProtonMailは「ユーザーのIPアドレスを保存しない」とウェブサイト上で説明していましたが、2021年5月9日に「スイス警察がProtonMailを用いて情報交換を行っていた被疑者のIPアドレスの開示をProtonMailに求め、ProtonMailがそれを受け入れた」ことが明らかになりました。 プライバシー重視メールサービス「ProtonMail」がユーザーのIPアドレスを当局に開示していたことが話題に、誇大広告との非難も - GIGAZINE

2021年09月07日 15時15分00秒

