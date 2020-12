暗号化メールサービスの「Tutanota」が当局によりメール監視機能の導入を強制されている

・関連記事

超強固なセキュリティを誇る「ProtonMail」のクラウドドライブはどのように築き上げられているのか? - GIGAZINE



Gmailとは比べられないほどプライバシー保護を徹底した「ProtonMail」を使ってみた - GIGAZINE



諜報機関によるバックドアがIBMのグループウェアに仕込まれていた理由とは? - GIGAZINE



Microsoft社長がオーストラリアのアンチ暗号化法に対して「もはや企業はデータを安全に保存できない」と警告 - GIGAZINE



犯罪捜査で「iPhoneのロック解除」は行われるべきなのか? - GIGAZINE



「暗号化の解除」を企業に強要する法案が提出される - GIGAZINE



2020年12月09日 08時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.