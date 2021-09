2021年09月07日 15時00分 ハードウェア

HDDやSSDの品薄を引き起こした暗号資産「Chia」の採掘業者が中古ハードドライブを投げ売り、新品と偽って転売されるケースも



暗号資産の「Chia」は、ビットコインやイーサリアムとは異なってマイニングに高価なグラフィックカード(GPU)を必要とせず、代わりにHDDやSSDといったハードドライブを使用します。そのため、Chiaに目を向けた採掘業者らはHDDやSSDを大量に仕入れましたが、Chiaの価格が下落したことで今度は中古ハードドライブの投げ売りが起きていると報じられています。



Chia crypto miners sell hardware at a loss - VnExpress International

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/chia-crypto-miners-sell-hardware-at-a-loss-4349202.html



Chia Coin Miners Are Reselling Used SSDs as New | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/used-chia-ssds-resold



暗号資産のマイニングには大量の電力を消費するため、Microsoftの共同創業者であるビル・ゲイツ氏も「ビットコインは地球に悪影響」と発言するなど、暗号資産取引による環境への影響が問題視されています。これに対し、Chiaは環境に配慮して開発された暗号資産であり、従来のビットコインやイーサリアムよりも消費電力が少ないとのこと。



ChiaのマイニングではGPUを使った計算リソースではなく、ネットワーク全体にストレージ容量を提供する必要があるため、Chiaコミュニティのメンバーは大容量のHDDやSSDを大量に確保しました。その結果、日本を含めた世界各国で、特に16TBや18TBの大容量HDDやSSDの品薄状態が発生したことが報じられています。



Chiaは2021年5月のリリース当初こそ好調なスタートを切り、一時は1Chia当たり1600ドル(約17万6000円)を超えましたが、その後は価格が急落してしまい、記事作成時点では1Chia当たり254ドル(約2万8000円)ほどとなっています。



Chia XCH オンライン価格チャート。 XCH 時価総額、取引量とその他リアルタイムの暗号通貨市場データ及び以前のデータ。 Chia による 2021 年予想 | COINCOST

https://coincost.net/ja/currency/chia





ベトナムのオンラインメディアであるVnExpressによると、Chiaのマイニングに手を出した投資家の中には、既にChiaに見切りを付けて別の暗号資産に移動しようとする動きが見られるとのこと。ChiaトレーダーのFacebookグループを運営するHoang Trung氏は、グループ内で使わなくなったハードドライブの販売を宣伝する投稿が増えていると指摘し、「Chiaの価格変動によって投資家は赤字でハードウェアを売却するように駆り立てられており、売り手が買い手を上回っています」と述べました。



Chiaのマイニングを行っていたQuang Thuan氏は、「私は3カ月前に購入したハードウェアを赤字で売却しています」とコメントしています。Thuan氏はChiaの価格が急騰した5月にマイニング用のHDDを購入しましたが、その後は一気にChiaの価格が下落したため、別の暗号資産のマイニングに切り替えるためHDDの売却先を探しているとのこと。Thuan氏が購入した時点では6TBのHDDが650万ドン(約3万1400円)でしたが、記事作成時点では250万ドン(約1万2000円)でも買い手が付かないそうです。



また、Chiaマイニングではハードドライブに大量の書き込みを行う必要があるため、書き込み回数に制限があるSSDでは消耗が激しい点も問題です。通常の用途であれば1TBのSSDは10年近く使うことが可能ですが、Chiaマイニングではわずか80日程度で寿命が来てしまうため、かつてChiaマイニングに使っていたハードドライブの売却は難しいとのこと。



Chia Crypto Plotting Can Destroy an SSD in Weeks | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/chia-crypto-farming-can-destroy-ssds





ホーチミンでコンピューターサービス企業・HCMCの広報担当者を務めるNguyen Sinh氏は、「Chiaマイニングに使われていたハードドライブのほとんどは防犯カメラに使用されるか、価格が安い場合はゲーマーに販売されています」と述べています。



しかし、一部の個人はまとめてChiaマイニングに使用されていたハードドライブを購入し、「新品」として国内や中国に販売しているとのこと。ニュースサイトのTom's Hardwareは、Chiaマイニングに使われて消耗したハードウェアが中国市場に出回るのは時間の問題であり、その他の国にも売却される可能性があると指摘しました。