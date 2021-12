ビットコインのハッシュレートが中国の規制前と同レベルにまで回復

2021年5月に中国が暗号資産の規制を強化したことで、ビットコインの 採掘速度 (ハッシュレート) はそれまでの半分にまで低下していましたが、新たな調査からハッシュレートが中国の規制前と同レベルにまで回復していることが判明しました。中国に拠点を置いていたマイニング業者は、その拠点を北米など中国以外へ移したとみられています。 Bitcoin hashrate recovers from China’s May crackdown | Bankless Times https://www.banklesstimes.com/2021/12/09/bitcoin-hashrate-recovers-from-chinas-may-crackdown/ Bitcoin Hashrate Approaches Full Recovery From China Crackdown https://www.coindesk.com/tech/2021/12/09/bitcoin-hashrate-approaches-full-recovery-from-china-crackdown/ ビットコインは2020年に価格が急上昇し、2021年4月には 史上最高値を6万3000ドル(約690万円)で更新 したと報じられましたが、2021年5月にマイニングの拠点だった中国でビットコイン規制が発表されたことを受けて価格は約523万円にまで下落しました。 ビットコインの価格がさらに下落、中国の取り締まり強化が原因か - GIGAZINE

・関連記事

中国政府がビットコインのマイニング&取引を全面禁止する可能性 - GIGAZINE



「脱中国」を暗号資産のマイニング企業が急ピッチで進めている、ビットコインの分散化がさらに進むと歓迎する声も - GIGAZINE



中国政府は正体を偽装して違法な暗号資産マイニングを続ける業者の取り締まりを強化している - GIGAZINE



ビットコインが史上最高値を6万7000ドル(約770万円)超に更新 - GIGAZINE



中国が「暗号資産のマイニングに関わる国営企業の電力価格を上げる」と発表 - GIGAZINE

2021年12月10日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.