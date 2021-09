2021年09月21日 07時00分 メモ

中国政府は正体を偽装して違法な暗号資産マイニングを続ける業者の取り締まりを強化している



中国政府が暗号資産マイニングの取り締まりを強化したことにより、一部のマイニング業者は国外への脱出や廃業に追い込まれていますが、中には当局の目をかいくぐって国内でのマイニングを続ける業者もいます。そこで、中国政府は自分たちの存在を偽装しながらマイニングを続ける業者への取り締まりを強化していると、海外メディアのBloombergが報じました。



中国は石炭火力発電や水力発電による安価な電力が利用できるため、多くのマイニング業者が本拠を置いていました。ところが、中国政府は2021年5月に暗号資産のマイニングを取り締まる目標を掲げ、暗号資産関連のSNSアカウントを一斉に削除したり、大手決済会社に対して暗号資産の取引や決済といったサービスの提供を禁止するよう命じたりしています。多くの省や地域でマイニング行為自体も禁止された結果、中国に本拠を置いていたマイニング企業は急ピッチで中国から脱出しています。



その一方、当局による禁止令を無視して、大量のコンピューターを使用しても不自然でないデータ関連の研究者やストレージ施設になりすまして、中国国内でマイニングを続ける業者も存在するとのこと。



実際に中国国内で違法なマイニングを行っているという匿名の業者は、マイニング機器を収容する施設を定期的に切り替えることで監視の目をかいくぐっており、これまでのところマイニング業務は損なわれていないとBloombergに語っています。この業者は1つの場所に100台以上のマシンを置かないことで、当局が不規則な電気使用量の急増を見つけにくくしているそうです。





これに対し、中国政府も違法なマイニング業者の取り締まりを強化しています。Bloombergは匿名の情報筋から、「中国のいくつかの州で大学・研究機関・データセンターでの違法なマイニングを対象とした検査が強化された」という情報を入手したと報じました。



中国政府がマイニング業者を取り締まる表向きの理由には、マイニングが大量の電力を消費することから、政府が掲げる「2060年までにカーボンニュートラルを達成する」という目標の障害となるというものがあります。しかし、より切実な理由として、中国政府は寒い冬の季節における電力供給への懸念があるとのこと。





また、中国政府は10月から、コンピューティング活動を定期的に監視・追跡する仕組みを開始すると発表しています。マイニングをしていることが見つかるとデータシステムの責任者は罰せられ、関連するインターネット接続も遮断されるとのことです。