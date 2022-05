仮想通貨マイニングが完全違法の中国で「闇のマイニング」が増加して中国のマイニング市場シェアが世界2位に浮上

ケンブリッジ大学の ケンブリッジ・ジャッジ・ビジネス・スクール (CJBS)が、2021年9月から2022年1月までの世界全体のビットコインマイニングに関するデータを公表しました。この中で、政府によってマイニングが禁止されたはずの中国が主要なビットコイン採掘国として再浮上したことがわかりました。 Bitcoin mining – an (un)surprising resurgence? - News & insight - Cambridge Judge Business School https://www.jbs.cam.ac.uk/insight/2022/bitcoin-mining-new-data-reveal-a-surprising-resurgence/ China is second-biggest bitcoin mining hub despite Beijing's ban https://www.cnbc.com/2022/05/18/china-is-second-biggest-bitcoin-mining-hub-as-miners-go-underground.html CJBSによると、ビットコインマイニングが最も盛んなのは依然としてアメリカで、マイニング市場のシェアは37.84%でした。次に大きなシェアを占めているのが中国で、21.11%でした。続いて、13.22%のカザフスタン、6.48%のカナダ、4.66%のロシアとなっており、アメリカと中国が市場シェアを大きくのばす一方で、カザフスタン以下はシェアを下げており、上位2国とそれ以下で格差が大きくなったとのこと。

2022年05月19日

