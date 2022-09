ビットコインのマイニングは世界の温室効果ガス排出量の「0.1％」に相当すると研究で判明

ケンブリッジ大学のジャッジビジネススクールが、ビットコインのマイニングによる二酸化炭素排出量が年間4835万トンにおよび、世全体の二酸化炭素排出量の0.1%を担っていることを明らかにしました。 A deep dive into Bitcoin's environmental impact - News & insight - Cambridge Judge Business School https://www.jbs.cam.ac.uk/insight/2022/a-deep-dive-into-bitcoins-environmental-impact/ Bitcoin mining represents 0.1% of global greenhouse gas emissions, study finds https://www.theblock.co/post/172842/bitcoin-mining-represents-0-1-of-global-greenhouse-gas-emissions-study-finds ケンブリッジ大学ジャッジビジネススクールによれば、2022年9月中旬までに累計で1億9965万トンの二酸化炭素がビットコインによって排出されているとのこと。2022年におけるビットコインによる二酸化炭素排出量は、2022年9月21日時点ですでに4835万トンに到達しているとのこと。この4835万トンという量は世界全体の二酸化炭素排出量の約0.1%に相当し、ネパール(4837万トン)や中央アフリカ共和国(4658万トン)とほぼ同じレベルといえます。 マイニングの採掘速度に当たるハッシュレートは年々上昇していますが、2022年のビットコインによる二酸化炭素排出量は2021年と比べると14.1%減少しているとのこと。一見矛盾しているように思えますが、これはマイニングの収益性の低下によって電力消費量が減少しているためだそうです。

2022年09月28日 14時00分00秒

