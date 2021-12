中国のビットコイン業者は政府の目を回避しながら採掘を続けている

ビットコインの 採掘 (マイニング) の中心地だった中国で暗号資産(暗号通貨)の規制が強化されたことから、ビットコイン価格が急落する事態が起こりました。中国は「暗号資産のマイニングに関わる国営企業の電力価格を上げる」と発表しており、国内にマイニング業者が存在できない状態だと考えられていましたが、取材によって中国のあちこちにマイニング業者が点在していることが判明しています。 China's underground bitcoin miners https://www.cnbc.com/2021/12/18/chinas-underground-bitcoin-miners-.html China Is Mining Bitcoin Underground: Report - Bitcoin Magazine: Bitcoin News, Articles, Charts, and Guides https://bitcoinmagazine.com/business/china-is-mining-bitcoin-underground-report ビットコインの採掘には大量の電力を要し、これが中国の掲げる 脱炭素 の目標に反することから、中国政府は2021年5月にビットコインのマイニング&取引を取り締まる方針を示しました。 中国政府がビットコインのマイニング&取引を全面禁止する可能性 - GIGAZINE

2021年12月22日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

