2021年06月24日 13時00分 メモ

中国による大幅規制強化はビットコインにどれだけ影響を与えたのか?



中国が2021年6月21日に、民間企業に対して暗号資産の全面的な取り扱い禁止を指示したことで、22日のビットコイン相場は3万ドル(約330万円)を割り込み、4月に記録した高値の半分以下にまで落ち込みました。中国が本格的に暗号資産の規制を強化した影響は、ビットコインの価格だけでなくビットコインを取り巻く経済全体に波及していると、複数のメディアが報じています。



Bitcoin hashrate drops by nearly 50% following China's mining crackdown

https://www.theblockcrypto.com/post/109315/bitcoin-hashrate-declines-50-percent-china-mining-crackdown



Here’s What China’s Bitcoin Mining Crackdown 2.0 Looks Like

https://cryptonews.com/news/here-s-what-china-s-bitcoin-mining-crackdown-2-0-looks-like-10805.htm



World’s Top Bitcoin Mining-Rig Maker Halts Sales as Clients Flee - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-23/world-s-top-bitcoin-mining-rig-maker-halts-sales-as-clients-flee



What we know about China’s cryptocurrency crackdown - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/23/22544367/china-crypto-crackdown-bitcoin-mining-sichuan-ban-hydro-cryptocurrency-trading



中国の中央銀行である中国人民銀行が6月21日に、市中銀行やアリペイなど大手決済会社に対して、暗号資産の取引や決済、暗号資産関連のサービスをほぼ全面的に停止するよう指示しました。これにより、翌日のビットコイン相場は節目とされる3万ドルを一時下回る価格で推移しました。



ビットコインが中国の規制強化でついに3万ドル(約330万円)を割り込む、長期的にはビットコインにプラスとの声も - GIGAZINE





2021年5月には、「中国政府がビットコインのマイニングや取引を全面的に禁止する」と報じられていたこともあり、中国でビットコインのマイニングをしていた事業者は次々とマイニングから撤退しました。



中国の暗号資産マイニングのコンサルティング会社・Foundryの事業開発担当ヴァイス・プレジデントであるKevin Zhang氏は23日に、「ある同僚は、深圳に技術者を送り込んで、中古のマイニングマシンのテストや修理、クリーニングをさせて、出荷できるように荷造りさせました。彼はこの2週間だけで、マイニング用のASICを2万個以上クリーニングしてよそに送りました」とツイート。マイニングに使用されていたものとおぼしき機器類が大量に段ボールに詰め込まれ、出荷用のパレットに積まれている様子を映した動画を投稿しました。





Zhang氏によると、6月23日の時点で中国のマイニング業者の70%はオフラインになっており、月末までに90%がオフラインになることが見込まれているとのこと。





また、中国の暗号資産関連ニュースメディア・PANewsは、四川省にあるマイニングファームのサーバーラックが空になったとツイートしています。





こうした影響は、数字となって表面化し始めています。暗号資産に特化した市場調査会社のThe Block Researchによると、マイニング能力を示すハッシュレートは、1カ月でほぼ半分にまで落ち込んだとのこと。



以下は、The Block Researchがまとめた中国の主要なマイニングプールにおけるハッシュレートの変動をまとめた表です。中国のマイニング業者のハッシュレートは、5月15日の毎秒約16万8000ペタハッシュから6月23日の毎秒約8万6000ペタハッシュと1カ月間で半減しました。





IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、2020年4月の時点では、全世界のハッシュレートのうち65%が中国のものだったとのこと。その中国でマイニングが下火になった影響は、マイニングリグの相場が75%下落するといった形で表面化していると、経済誌・Bloombergは報じています。