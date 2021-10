2021年10月21日 12時20分 メモ

ビットコインが史上最高値を6万7000ドル(約770万円)超に更新



仮想通貨(暗号資産)のビットコイン(Bitcoin)で、1ビットコイン当たりの価格が一時6万7000ドル(約770万円)を超え、史上最高値を更新しました。



ビットコイン先物上場投資信託(ETF)のProShares ETFsがサービスを開始した翌日となる2021年10月20日(水)、ビットコインの史上最高値が更新されました。今回記録した最高値は6万7016.50ドルで、2021年4月に記録した6万4895.22ドルから数千ドル高くなっています。



テクノロジーメディアのMotherboardはビットコインの価格が上昇している理由として「インターネットミームや集団思考」と「ビットコインETFが前日にスタートしたこと」の2つを挙げています。実際、21日にビットコインの価格が上昇していく中で、伝説的なトレーダーとして人気を博する投資家のポール・チューダー・ジョーンズ氏が、「ビットコインは素晴らしいヘッジになるでしょう」「暗号資産は現時点で明らかに金との競争に勝っています。それも非常に良いインフレヘッジになると思います。そのため、現時点では金よりも私の好みであるといえます」と語り、ビットコインが金よりも良い投資先であると後押ししています。



また、JPモルガン・チェースはビットコインの価格高騰について、「金よりも優れたインフレヘッジとしてビットコインが認知されつつあることが、現在の価格高騰の主な理由であり、2021年9月以降起きていた『金ETFからビットコインファンドへの以降』が継続した形であると我々は認識しています」と語りました。





一方、PayPalの創業者であるピーター・ティール氏はビットコインの価格高騰について、「今、すべてのお金を1ビットコイン当たり6万ドルでビットコインに変えるべきかどうかはわかりません」「1ビットコイン当たり6万ドル(約690万円)であるという事実は非常に希望に満ちた兆候です。ビットコイン市場は我々がアメリカ国内に持っている最も正直な市場であり、老朽化した体制が……爆発しそうであると我々に告げているかのようです」と語り、アメリカの政治および金融システムが崩壊しかけていることを示す兆候でもあると示唆しています。