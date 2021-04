暗号資産のマイニング需要でHDD・SSDが品薄状態に陥っている

Hard Drive Prices Skyrocket In Asia Due to New Chia Cryptocoin, Scalpers Capitalize | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/hard-drive-prices-skyrocket-asia-scalpers-making-bank ExtremeTechが複数の報道を基に、「新しい暗号通貨の登場を利用したパニック買いにより、アジアではHDDやSSDといったストレージが品薄状態に陥っている」と報じています。 ストレージ不足を最初に報じたのは中国メディアの Time Finance 。比較的新しい暗号通貨である「 Chia 」に関するウワサを広めることで、PCコンポーネントの価格をつり上げたいと考えているハードウェアベンダーがストレージ不足を意図的に引き起こそうとしている、と報じています。

2021年04月28日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

