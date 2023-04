2023年04月21日 17時00分 セキュリティ

プライバシー重視のVPNサービス「Mullvad VPN」が捜査令状を持った警察から顧客データを守り通せたことを報告



スウェーデンのVPNサービスであるMullvad VPNが2023年4月20日に、警察当局による捜査を受けたものの、サーバーを押収されず顧客データも守秘したと発表しました。



Mullvad VPN was subject to a search warrant. Customer data not compromised - Blog | Mullvad VPN

https://mullvad.net/en/blog/2023/4/20/mullvad-vpn-was-subject-to-a-search-warrant-customer-data-not-compromised/





Mullvad VPNによると、4月18日にスウェーデン警察のナショナル・オペレーション・デパートメント(NOA)の職員6人が、捜査令状を携えてヨーテボリの事務所を訪れたとのこと。職員らは、顧客データが保管された機器を押収することを目的としていました。



しかし、Mullvad VPNはポリシーでユーザーデータを収集しないことを規定しています。そのため、Mullvad VPNは職員らに「目的のものが見つかると期待できる理由はないので、押収すればスウェーデンの法律違反となります」と主張しました。





その結果、職員らは顧客情報を含め、何も押収することなくMullvad VPNの事務所から立ち去りました。Mullvad VPNは、捜査当局が仮に何らかの機器を押収したとしても、顧客情報にアクセスすることはできなかっただろうとしています。



VPNは、その匿名性から犯罪に利用されることがある一方、セキュリティやインターネット上での自由な言論を守る技術という側面もあるため、利用者のデータは厳重に保管されることが期待されます。しかし、一度法執行機関の捜査の対象になってしまった場合、データやサーバーを守り切ることができないこともあります。





例えば、2020年には防弾ホスティングを提供していた3つのVPNサービスがユーロポールにより押収されています。



サイバー犯罪者御用達のVPNがユーロポールの「オペレーション・ノヴァ」により一挙に遮断される - GIGAZINE





また2022年1月には、同じくサイバー犯罪者に重宝されていたVPNサービスの「VPNLab」が、ユーロポールによって閉鎖に追い込まれました。



Unhappy New Year for cybercriminals as VPNLab.net goes offline | Europol

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/unhappy-new-year-for-cybercriminals-vpnlabnet-goes-offline





VPNサービスではありませんが、プライバシー重視をうたうメールサービスのProtonMailが、スイス警察の要請に応じてユーザーのIPアドレスを開示していたことが取り沙汰されたこともあります。



プライバシー重視メールサービス「ProtonMail」がユーザーのIPアドレスを当局に開示していたことが話題に、誇大広告との非難も - GIGAZINE





Mullvad VPNによると、捜査令状を持った法執行機関の職員による訪問を受けたのは、VPNサービスの運営を開始してからの14年間で初めてとのことです。