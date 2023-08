プライバシーモード中もユーザー情報を収集しているとの訴えに反論するGoogleの略式判決要求を裁判所が却下

2023年8月7日、Googleが数百万人のプライバシーを違法に侵害したとするユーザーからの訴訟において、 略式判決 を求めるGoogleの要求をカリフォルニア州の判事が却下しました。Googleを訴えている人々は、ユーザーが「プライバシーモード」でウェブブラウジングを行っている際に、Googleがユーザーを追跡していたと主張しています。 $5 billion Google lawsuit over ‘incognito mode’ tracking moves a step closer to trial - The Verge https://www.theverge.com/2023/8/7/23823878/google-privacy-tracking-incognito-mode-lawsuit-summary-judgment-denied 2020年6月、プライバシーモードで使用中のウェブブラウザを介してGoogleが個人のインターネットの使用情報を追跡したとして、Googleとその親会社であるAlphabetが集団訴訟を提起されました。原告側は、Googleが「Google アナリティクス」や「Google アドマネージャー」などのツールを用いてユーザーデータを追跡している点と、そうしたデータをプライバシーモード中に追跡することを明記しなかった点を問題視し、Googleに対して50億ドル(約7200億円)の損害賠償を求めています。 Googleに対して約5400億円の損害賠償を求める集団訴訟、「Googleはプライバシーモードのブラウジングからも個人情報を収集している」と原告は主張 - GIGAZINE

2023年08月08日 19時00分00秒

