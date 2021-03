なぜGoogleのデータ収集について裁判官は「混乱している」とコメントしたのか？

Google Chromeなどのウェブブラウザには、閲覧履歴を記録することなくブラウジングが可能な シークレットモード(プライバシーモード) 機能が存在します。Googleによる「プライバシーモードを使用するユーザーのデータ収集問題」に関する公聴会で、裁判官がプライバシーモードのデータ収集について「混乱している」とコメントし、Googleの姿勢に疑念を投げかけたと報じられました。 Judge in Google case disturbed that 'incognito' users are tracked - BNN Bloomberg https://www.bnnbloomberg.ca/judge-in-google-case-disturbed-that-even-incognito-users-are-tracked-1.1569065 プライバシーモードは通常の閲覧時と違い、ウェブサイトの画像やテキストなどのキャッシュ、 Cookie といったデータを保存せずにウェブサイトの閲覧が可能となる機能です。そのため、セッションを終了するとブラウザから履歴やキャッシュが削除され、後から閲覧履歴を調べることはできなくなります。 一方で、プライバシーモードはあくまでもブラウザに履歴を残さない閲覧モードというだけであり、ユーザーに対して完全な匿名性を提供するものではありません。通常の閲覧時と同様に利用者のIPアドレスはウェブサイトに通知されるほか、利用するインターネットサービスプロバイダにはアクティビティを知られる可能性があります。

2021年03月01日 12時30分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

