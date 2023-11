2023年11月28日 16時00分 乗り物

テスラが「ナンバープレートの配達を妨害している」としてスウェーデン政府を訴える



電気自動車メーカーのテスラが、「スウェーデンの郵便事業体であるPostNordがストライキ中にテスラ車のナンバープレートの配達を妨害した」として、ノルヒェーピングにある地方裁判所でPostNordおよびスウェーデン運輸局を訴えました。



Tesla sues Swedish state agency over number plate blockage - The Local

https://www.thelocal.se/20231127/tesla-sues-swedish-transport-agency-over-number-plate-blockage





Tesla sues Swedish government, postal workers block license plates

https://www.cnbc.com/2023/11/27/tesla-sues-swedish-agency-after-postal-workers-block-license-plates.html





Tesla (TSLA) Sues Swedish State, Postal Service After Strike Actions - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/tesla-sues-swedish-state-postal-service-after-strike-actions



Tesla sues Sweden over strike-linked license plate blockade • The Register

https://www.theregister.com/2023/11/27/tesla_sweden_strike_lawsuit/



Tesla sues Swedish state agency over number plate blockage | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=38431147



スウェーデンの金属労働者組合であるIF Metallは、テスラが顧客の車や修理やメンテナンスを行う技術者や整備士を含むサービス部門の従業員との団体交渉協定の締結を拒否していることを理由に、2023年10月末からストライキを行っています。この一環として、PostNordの従業員がテスラ車のナンバープレートを工場まで配達することをボイコットしました。これにより、テスラはスウェーデンでの新車販売を一時停止せざるを得ない状況に陥っています。なお、スウェーデン運輸局によると、同国の規制により自動車のナンバープレートはPostNordにしか配達できなくなっているそうです。



ストライキによりスウェーデンでテスラ車のナンバープレート配達がボイコットされていることについて、テスラのイーロン・マスクCEOは「これは非常識だ」と言及していました。



This is insane — Elon Musk (@elonmusk)



このストライキを受け、テスラはPostNordおよびスウェーデンの運輸局に対して訴訟を提起しました。スウェーデン運輸局に対する訴状の中で、テスラは「(運輸局は)車両所有者にナンバープレートを提供する法律上の義務がある」と主張しています。





訴状によると、テスラは2022年にスウェーデンで9167台の車両を納入しており、2023年には同社のSUVであるモデルYが「スウェーデンで最も売れた自動車」になったそうです。なお、2023年10月2日に発表されたテスラの車両生産・納入報告書によると、同社は2023年第3四半期(7~9月)に全世界で43万5059台の自動車を納入しています。



テスラのモデルYがヨーロッパで1番売れた自動車ランキング1位を奪還 - GIGAZINE





テスラは裁判所に対して、「車両の登録と使用に関する規則に従って登録されているテスラ車のナンバープレートを確保すること」をスウェーデン運輸局に命令するよう求めています。



また、テスラはスウェーデンの労働者によるストライキについて、「ナンバープレートの配達ボイコットは、テスラに対する法的裏付けのない差別的攻撃に相当します。この措置はスウェーデンで事業を展開している企業に対する独自の攻撃という以外に説明できません」と主張しました。



スウェーデン運輸局の報道部長であるミカエル・アンダーソン氏は、Swedenの通信社であるTT News Agencyに対して「今のところメディアの情報しか確認できていません。まだ訴状を確認していません」「テスラがどのように議論したり推論したりしているのかはわかりませんが、最終的に我々の立場から回答することになるでしょう」とコメントしています。