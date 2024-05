Appleや暗号化サービスのWireとProtonが警察の要求に応じて活動家の情報を提供していたことが判明

・関連記事

プライバシー重視のメールサービス「ProtonMail」が政府の要求に応じてデータを開示する場合について解説 - GIGAZINE



中国当局がAirDropの暗号化を突破して通信者の特定に成功したと発表&解析ツールのスクリーンショットも公開 - GIGAZINE



高セキュリティメッセージングアプリ「Telegram」のユーザー情報の一部が当局に渡っているとの報道 - GIGAZINE





2024年05月14日 14時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.